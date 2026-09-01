Jubilados que superan la mínima: cómo saber de cuánto es el bono proporcional de septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó los montos que regirán durante septiembre de 2026, luego de aplicar la actualización del 2,11% vinculada a la inflación previa.

Junto con este reajuste, se confirmó la continuidad del subsidio extraordinario de hasta $70.000, el cual contempla una escala variable para aquellos jubilados y pensionados que cobran por encima del haber básico.

Cómo saber de cuánto es el bono proporcional de septiembre para jubilados que superan la mínima.

En el esquema previsional, la jubilación mínima pasa a ser de $428.633,20. Para evitar saltos abruptos entre las distintas escalas de ingresos, el Gobierno estableció un piso unificado de $498.633,20 como límite máximo para percibir la ayuda estatal.

¿Cómo se calcula el bono proporcional en septiembre?





Los beneficiarios cuyos ingresos mensuales superen el haber mínimo básico ($428.633,20), pero no alcancen la cifra tope de $498.633,20, no quedan excluidos del beneficio, sino que perciben una suma proporcional.

La fórmula aplicada por el organismo es la siguiente:

Bono a cobrar = $498.633,20 - haber jubilatorio sin bono.

El monto sobrante se liquida de manera automática en la misma fecha y cuenta bancaria que el haber mensual, hasta emparejar el nivel de ingresos en ese techo común.

Ejemplos de cobro según el haber básico

De acuerdo con el valor que figure en el recibo de sueldo, sin contar adicionales ni descuentos, el plus de liquidación se distribuye de la siguiente forma:

Haber de $428.633,20 (mínima): recibe el bono completo de $70.000 , cobrando un total de $498.633,20 .

Haber de $440.000: percibe un proporcional de $58.633,20 , alcanzando el total de $498.633,20 .

Haber de $460.000: le corresponden $38.633,20 de plus, sumando el valor unificado de $498.633,20 .

Haber de $480.000: accede a un adicional de $18.633,20 , completando el piso de $498.633,20 .

Haberes de $498.633,20 o superiores: no reciben bono adicional, cobrando únicamente el haber con el 2,11% de aumento.

¿Cuándo cobran en septiembre los haberes que superan la mínima?





Los titulares que cobran importes superiores al haber mínimo tienen un cronograma diferenciado que se desplegará durante la segunda quincena del mes: