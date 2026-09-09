Jubilados que superan la mínima: cuándo se activa el nuevo aumento de septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prepara el inicio de las liquidaciones para los jubilados y pensionados que perciben ingresos superiores al haber mínimo correspondientes a septiembre de 2026.

Este grupo comenzará a percibir sus salarios en la última etapa del calendario mensual, con el ajuste por movilidad ya incorporado.

Durante este noveno mes del año, los montos previsionales reciben un incremento del 2,11%, atado al Índice de Precios al Consumidor (IPC) reportado por el INDEC de dos meses atrás.

Con este reajuste, los beneficiarios con ingresos más altos verán actualizada la totalidad de su liquidación en el recibo de sueldo digital.

Respecto al bono extraordinario de hasta $70.000, la ANSES liquida un monto proporcional únicamente a quienes cobran por encima de la mínima ($428.633,20) pero no alcanzan el tope unificado de $498.633,20. Quienes superen este último límite mensual percibirán el haber actualizado sin el plus adicional.

Cuándo cobran los jubilados que superan la mínima





El esquema de acreditación bancaria se desplegará de manera escalonada en las cuentas sueldo según el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI):

DNI finalizados en 0 y 1: martes 22 de septiembre.

DNI finalizados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.

DNI finalizados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.

DNI finalizados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre.

DNI finalizados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre.

Cuándo se activa el nuevo aumento de septiembre para jubilados que superan la mínima.

Cómo consultar la liquidación en Mi ANSES





Para verificar el monto exacto a cobrar y el desglose de los conceptos asignados antes de acudir a la sucursal: