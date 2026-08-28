Jubilados: ¿Quiénes cobran este viernes 28 de agosto con el aumento incluido?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) encara el cierre del esquema de liquidaciones de agosto de 2026. Este viernes 28, las acreditaciones bancarias se centran en el penúltimo grupo de jubilados y pensionados que perciben haberes superiores a la mínima.

Los fondos con aumento incluido quedan depositados automáticamente en la cuenta sueldo habitual a primera hora de la jornada, listos para su uso mediante compras con tarjeta de débito, home banking o retiro por cajero automático.

Con aumento: qué jubilados cobran este viernes 28 de agosto





Este viernes, toca que cobren los siguientes beneficiarios:

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo: titulares con DNI terminados en 6 y 7.

Montos del segmento superior y el adicional proporcional





Los ingresos de este tramo cuentan con el reajuste mensual por movilidad del 1,89% aplicado para el periodo de agosto.

En el caso de las jubilaciones ubicadas en la escala intermedia, la ANSES liquida el bono proporcional correspondiente para equiparar el piso garantizado de ingresos. Por su parte, quienes cobran sobre la escala máxima perciben el haber básico reajustado según la normativa.

Los jubilados que cobran su haber con aumento hoy, viernes 28 de agosto.

Cómo confirmar la liquidación en la ANSES





El calendario para este grupo finalizará el lunes 31 de agosto con los DNI terminados en 8 y 9. Para verificar el desglose de la liquidación actual o consultar las fechas de septiembre: