La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ajustará las liquidaciones para jubilados y pensionados durante septiembre de 2026, manteniendo la entrega del bono extraordinario, pero bajo una estricta segmentación de ingresos.

El esquema dispuesto fija la continuidad de la ayuda de hasta $70.000. Sin embargo, la aplicación de la nueva movilidad mensual provoca que se recalculen los límites formales para acceder a este extra y el mecanismo para calcular los pagos proporcionales.

¿De cuánto es el bono de la ANSES y a quiénes alcanza?





El criterio de acreditación para el noveno mes del año diferencia los montos finales según la escala prestacional de cada beneficiario:

Cobro completo ($70.000): reservado únicamente para los titulares de la jubilación mínima, las Pensiones No Contributivas (PNC) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Monto proporcional: quienes perciban una jubilación que supere el piso salarial, pero no llegue al tope máximo fijado por la ANSES para septiembre, recibirán la diferencia exacta hasta alcanzar ese techo unificado.

Excluidos: los haberes que, sin contar adicionales, sobrepasen el valor del tope límite no tendrán acreditación del bono.

Haberes confirmados: ¿Cuánto se cobra en septiembre?





Con la combinación de la actualización por inflación y la suma del plus económico, la grilla de cobro queda conformada con los siguientes valores de referencia:

Jubilación mínima: tras la aplicación del incremento en la base, el cobro final en mano con el bono completo asciende a $498.259.

Santilli y Pettovello cambian el bono de septiembre para jubilados.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): sumando el beneficio de $70.000, los beneficiarios de la escala PUAM cobrarán un haber unificado de $412.607 .

Pensiones No Contributivas (PNC): para las modalidades de Invalidez y Vejez, el depósito total con el refuerzo incluido se ubicará en $369.781 .

Pensiones Madres de 7 hijos: al equipararse directamente con el haber mínimo del sistema, percibirán el techo completo de $498.259.

¿Cómo se calculan los aumentos de la ANSES?

Tal como establece el marco normativo vigente, las prestaciones de la seguridad social se actualizan de forma mensual tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Este mecanismo no solo regula el haber básico de la escala previsional, sino que también traslada la actualización a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares del sistema SUAF.