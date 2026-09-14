Jubilados y pensionados: este lunes 14 de septiembre, ¿a quiénes les toca iniciar la semana de cobros?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pone en marcha una nueva semana de depósitos dentro del calendario oficial de septiembre de 2026.

En este período, todos los haberes liquidables incorporan el reajuste por movilidad del 2,11%, calculado en base al índice de inflación informado por el INDEC.

Adicionalmente, se efectiviza la acreditación del bono extraordinario de hasta $70.000, destinado a reforzar los ingresos de quienes perciben las escalas más bajas del sistema.

Con este plus, el salario mínimo garantizado se fija en $498.633,20 ($428.633,20 de básico reajustado más el bono completo), mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez alcanzan un total de $370.043,24.

Atentos jubilados y pensionados: ¿Quiénes cobran este lunes 14 de septiembre?





En esta jornada, la acreditación de haberes corresponde a las siguientes terminaciones de documento:

Jubilados y pensionados del haber mínimo: DNI finalizados en 4 .

Pensiones No Contributivas (PNC): DNI finalizados en 8 y 9 (cierran el calendario mensual del sector).

¿Qué jubilados y pensionados cobran hoy, lunes 14 de septiembre?

Calendario completo de pagos de la ANSES para septiembre de 2026





Jubilados y pensionados del haber mínimo

DNI finalizados en 0: martes 8 de septiembre.

DNI finalizados en 1: miércoles 9 de septiembre.

DNI finalizados en 2: jueves 10 de septiembre.

DNI finalizados en 3: viernes 11 de septiembre.

DNI finalizados en 4: lunes 14 de septiembre .

DNI finalizados en 5: martes 15 de septiembre.

DNI finalizados en 6: miércoles 16 de septiembre.

DNI finalizados en 7: jueves 17 de septiembre.

DNI finalizados en 8: viernes 18 de septiembre.

DNI finalizados en 9: lunes 21 de septiembre.

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

DNI finalizados en 0 y 1: martes 22 de septiembre.

DNI finalizados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.

DNI finalizados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.

DNI finalizados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre.

DNI finalizados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre.

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)