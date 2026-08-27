Jueves inestable, con lluvias y tormentas en Buenos Aires: así va a estar el clima hoy, 27 de agosto

Después de una jornada casi "primaveral" en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con una máxima que superó los 16 grados, el clima cambió rotundamente y este jueves 27 de agosto inició con lluvias y tormentas en diferentes puntos de la región.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en su última actualización del pronóstico, indicó que la jornada tendrá una temperatura mínima de 12 grados, mientras que la máxima llegará a 18.

Durante la mañana de este jueves, se esperan tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre 40% y 70%. Además, habrá vientos del sector sudeste (SE) de entre 13 y 22 km/h. La temperatura rondará los 11 grados durante las primeras horas.

Hacia la tarde, las lluvias perderán intensidad y las tormentas darán paso a "chaparrones". La probabilidad de precipitaciones también bajará, hasta ubicarse entre 10% y 40%. Los vientos se mantendrán del sudeste y con velocidades similares. En cuanto a la temperatura, cerca de las 16 se esperan 17 grados, de acuerdo con el SMN.

Estas condiciones reflejan la inestabilidad que tendrá el clima en el AMBA, con lluvias y una humedad alta durante buena parte del día. Según el sitio especializado Meteored, será del 92% a las 8, bajará al 69% durante la tarde y subirá hasta el 87% en la última parte del día.

El SMN indica que las precipitaciones llegarán a su fin hacia la noche y el cielo estará "parcialmente nublado". La probabilidad de lluvias se ubicará entre 0% y 10%, mientras que los vientos disminuirán a entre 7 y 12 km/h, aunque continuarán soplando desde el sudeste. La temperatura será de alrededor de 13 grados.

Clima para Buenos Aires hoy, jueves 27 de agosto (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

Para quienes tengan que salir temprano, lo más conveniente será llevar paraguas y una campera impermeable. No va a ser necesario demasiado abrigo: con un sweater o buzo debería alcanzar, porque las temperaturas no serán demasiado bajas.

Eso sí, la combinación de humedad y precipitaciones hará que el día se sienta bastante pesado.

Pronóstico extendido para Buenos Aires el viernes 28 de agosto

Después de las lluvias y tormentas previstas para este jueves, el tiempo comenzará a mejorar desde el viernes en Buenos Aires. El pronóstico anticipa jornadas sin lluvias, aunque con cielo mayormente o parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 8 y 17 grados durante el fin de semana.

Viernes 28 de agosto

El viernes arrancará con cielo mayormente nublado y una temperatura cercana a los 12 grados durante la madrugada. La probabilidad de lluvias en el AMBA será baja, de entre 0% y 10%, mientras que el viento soplará desde el sudeste a una velocidad de entre 7 y 12 km/h.

Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado y no se esperan precipitaciones. La temperatura rondará los 10 grados, con vientos leves del este.

Pronóstico extendido para Buenos Aires: así va a estar el clima el viernes 28 de agosto (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

Por la tarde, las condiciones se mantendrán estables y no habrá lluvias. La temperatura alcanzará una máxima de 17 grados, mientras que el viento del este aumentará su intensidad y llegará a entre 13 y 22 km/h.

Durante la noche, el cielo estará ligeramente nublado, con 0% de probabilidad de precipitaciones. La temperatura descenderá hasta los 13 grados y los vientos continuarán soplando del este, entre 13 y 22 km/h.

Sábado 29 de agosto

El sábado continuará con buenas condiciones meteorológicas y sin lluvias. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 8 grados. Los vientos soplarán del este a una velocidad de entre 7 y 12 km/h.

Por la tarde, la temperatura subirá hasta los 17 grados y el cielo seguirá parcialmente nublado. Tampoco se esperan precipitaciones durante la noche. El viento continuará del este y tendrá una intensidad de entre 13 y 22 km/h.

Domingo 30 de agosto

El domingo también se presentará sin lluvias y con cielo parcialmente nublado. Durante la madrugada y la mañana, la temperatura será de alrededor de 10 grados, mientras que los vientos soplarán del este, entre 13 y 22 km/h.

Hacia la tarde, la temperatura alcanzará los 17 grados y se mantendrán las condiciones estables, sin probabilidad de precipitaciones. Por la noche, el viento perderá intensidad y se ubicará entre 7 y 12 km/h, mientras que el cielo continuará parcialmente nublado.