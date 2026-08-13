Jueves pasado por agua en Buenos Aires: a qué hora llegan las lluvias este 13 de agosto

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada marcada por la inestabilidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) este jueves 13 de agosto. Después de días inestables, las lluvias volverán a ser protagonistas y convendrá tener el paraguas a mano.

Así lo confirmó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización del clima. De acuerdo con el organismo, la temperatura mínima será de 8 grados, mientras que la máxima llegará a los 13.

Durante la mañana de este jueves, el cielo estará nublado, con una temperatura cercana a los 9 grados y vientos de entre 23 y 31 km/h del sector este. Hacia la tarde, en tanto, aumentará la inestabilidad y habrá entre un 10% y un 40% de probabilidades de lluvias aisladas.

La temperatura máxima se alcanzará cerca de las 16 horas, cuando llegará a los 13 grados. Los vientos continuarán soplando del este, con velocidades de entre 23 y 31 km/h, por lo que se espera una jornada fresca y húmeda en Buenos Aires.

Para la noche, siempre según el pronóstico del SMN, se espera que las lluvias se alejen, aunque el cielo continuará nublado. La temperatura descenderá hasta los 10 grados, mientras que los vientos se mantendrán en niveles similares a los de las horas previas.

Clima en Buenos Aires para este jueves 13 de agosto.

A qué hora llegan las lluvias a Buenos Aires





A diferencia del informe del SMN, el sitio especializado Meteored señala que las lluvias podrían comenzar antes este jueves 13 de agosto. Según su previsión del clima, las primeras precipitaciones llegarían alrededor de las 12, con un 30% de probabilidad y bajo la categoría de "lluvia débil".

Entre las 13 y las 15 se concentraría el período con mayor probabilidad de precipitaciones, que alcanzaría el 60%. De todos modos, la plataforma prevé lluvias débiles durante toda la franja, sin indicios de tormentas ni precipitaciones fuertes.

Aunque a las 16 también se esperan lluvias según este sitio, la probabilidad será menor. Después de ese horario, las precipitaciones se retirarían, aunque el cielo permanecerá cubierto. Los vientos soplarán del este y sudeste, con velocidades de entre 15 y 38 km/h.

La humedad será alta en el cierre de la jornada





Otra protagonista de la jornada será la humedad. Si bien durante las primeras horas no se hará sentir demasiado, aumentará de manera progresiva con el correr del día.

A partir de las 19 comenzará a subir y alcanzará el 88% cerca de las 23, por lo que se espera un ambiente pesado hacia el cierre de la jornada.

Las diferentes alertas activas este jueves 13 de agosto

Aunque Buenos Aires no presenta alertas por las lluvias previstas para este jueves, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene distintas advertencias para varias provincias del país.

Una de ellas es de nivel amarillo por nevadas y alcanza sectores del oeste de Salta, Catamarca y La Rioja, además del noroeste de San Juan, el sudoeste de Mendoza y el oeste de Neuquén.

También rige una alerta amarilla por vientos para zonas del oeste de Catamarca y Salta. Según informó el SMN: "La zona cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que pueden superar los 100 km/h".

Por último, el organismo emitió una alerta amarilla por frío extremo que afecta a Tucumán, sectores de Catamarca y el este de Jujuy.