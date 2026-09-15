Juicio por la muerte de Federico Martín Aramburú: amigo del rugbier reveló su última frase y reconstruyó el hecho

Mientras continúa el juicio por la muerte del rugbier Federico Martín Aramburú, su amigo Shaun Hegarty, relató ante el Tribunal de lo Penal de París lo ocurrido el día del crimen y la última frase de la víctima.

La muerte del jugador argentino ocurrió en la madrugada del 19 de marzo de 2022, tras una discusión en la terraza del bar Le Mabillon que derivó en una persecución y balacera que terminaron de forma trágica.

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En cuanto al juicio en sí, Hegarty dijo que Romain Bouvier y Loïk Le Priol actuaron contra Aramburu, quien salió desarmado del local tras una pelea que, según calculó, duró entre 10 y 12 segundos. "Gracias por escucharme, admito que estoy un poco emocionado. Llevo más de cuatro años esperando estar aquí", dijo el testigo.

El empresario describió una amistad iniciada en 2004 y en la noche del ataque celebraban que trabajarían en la Copa Mundial de Rugby, un proyecto que Hegarty definió como un objetivo especialmente deseado por Aramburu.

Testimonio del testigo

Los amigos se encontraron cerca de la medianoche en la Rue de la Soif, la Calle de la Sed, después de que Aramburu le enviara mensajes con novedades laborales. "Me lo contó todo, nos abrazamos y nos besamos. Vimos a mucha gente conocida, sonreímos, reímos, cantamos y bailamos", recordó Hegarty.

Al final de la noche regresaban al hotel, pero fueron al Le Mabillon para beber una copa y comer algo. En la terraza los ubicaron junto a una mesa donde estaban Romain Bouvier, Loïk Le Priol y Lyson R. El ambiente fue cordial y conversaron hasta que surgió una pregunta sobre el lugar de procedencia de los presentes; Bouvier señaló el suelo y contestó: "Somos de aquí".

Federico Martín Aramburú fue jugador de Los Pumas (Archivo).

La tensión aumentó cuando otra persona se acercó a hablar con Bouvier y Le Priol. Hegarty afirmó que uno de ellos respondió "de una manera bastante condescendiente", por lo que intervino para pedir que dejaran el asunto: "Olvídalo, es inútil, déjalo en paz".

El testigo reconoció que le dijeron que había proferido insultos, aunque aseguró no recordarlo y no descartó del todo haberlo hecho. "En ese momento, le hablé, se puso de pie. Yo seguía sentado, me rodeó con el brazo, me dio tres pequeñas palmadas y me dijo que tuviera cuidado, que él sabía pelear y que venía de las fuerzas especiales", rememoró.

Pelea entre grupos

Hegarty pidió un cigarrillo para cambiar el tema, pagó la cuenta y caminó hacia la esquina para esperar a Aramburu, pero lo vio volver sobre sus pasos y tirar de la capucha de Le Priol: "Ahí comenzó la primera pelea". La describió como un enfrentamiento breve y duro, en el que ambos grupos intercambiaron golpes antes de ser separados.

El presidente del tribunal le preguntó cómo interpretaba ese gesto de Aramburu, a quien conocía desde hacía casi dos décadas. Hegarty respondió: "Era la primera vez que veía a Federico reaccionar con tanta ira. Para mí, significa que no aceptó lo que le dijeron. No aceptó la actitud de los señores Bouvier y Le Priol".

En su momento se le realizaron varios mensajes al jugador (Archivo).

Aramburu y Hegarty abandonaron el local después de la pelea y al pasar frente a un hotel, entraron a pedir hielo para aliviar un moretón en la mejilla del ex rugbier y el ojo inflamado de Hegarty; el recepcionista les entregó cubitos. Al salir, Hegarty vio un Jeep militar estacionado frente a Le Mabillon y escuchó: "Están aquí".

Primero no identificó a los ocupantes, pero al acercarse reconoció a Bouvier y a Lyson R., en tanto, Bouvier y Aramburu comenzaron a hablar mientras Hegarty permanecía a unos cinco metros, sin escuchar el diálogo. "Y el señor Bouvier, como usted vio, le disparó. En ese momento, no entendí lo que estaba pasando", afirmó.

Carátula del episodio

Bouvier efectuó cuatro disparos y dos impactaron en Aramburu. Hegarty creyó que se trataba de una pistola de fogueo o de sonidos de petardos, por lo que no comprendía por qué su amigo estaba herido. Bouvier está juzgado por intento de asesinato y sostiene que disparó hacia el suelo.

Hegarty negó esa versión: "No hubo disparos de advertencia. Claramente le disparó, estoy absolutamente convencido de ello". Tras los disparos de Bouvier, Le Priol llegó corriendo por el bulevar. Hegarty declaró que Aramburu, que había recibido dos balas, fue a su encuentro. "Sé que caen al suelo, intento intervenir, pero es inútil", relató.

Dramática frase de la víctima

"El señor Le Priol le disparó y vació su cargador. Veo a Federico caer sobre los cubos de basura y tumbarse en la calle. Para que te hagas una idea de lo aturdido que estoy, pienso que tiene que levantarse para que podamos irnos a casa", relató. Cuando se acercó, Aramburu le dijo: "Shaun, llama a la policía, me voy a morir". La reconstrucción de los hechos continuó: "Es entonces cuando me doy cuenta de lo que está pasando. Lo tomo en brazos, no sé qué hacer. Para mí, ya no está. Alguien viene rápidamente a ayudarme, pero sé que ya no está. La gente intenta reanimarlo, pero sé que ya no está...".

Loïk Le Priol está acusado de asesinato y alega haber actuado en legítima defensa frente a Aramburu y Hegarty. La defensa sostiene que ambos podían haberlo matado, pese a que Hegarty insistió en que estaban desarmados y se dirigían de regreso al hotel. Uno de los puntos discutidos fue el paño con hielo que Hegarty llevaba tras recibirlo en el hotel. La defensa intentó presentarlo como un arma por su uso potencial, una calificación que un investigador admitió durante su declaración.



