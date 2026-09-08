Alertan que la actividad textil sigue cayéndose en picada

En junio último, la actividad textil registró una caída interanual del 15,9%, con lo que acumuló un retroceso del 24,4% en el primer semestre. El desplome fue particularmente fuerte en tejidos y acabados, cuya producción se redujo el 36,3 por ciento.

Según precisó un informe de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), el desempeño del sector se ubicó muy por debajo del promedio industrial.

Mientras la producción textil cayó casi una cuarta parte en el acumulado, la industria en general retrocedió el 2,2%. La diferencia también se observa frente al segmento de prendas de vestir, cuero y calzado, que tuvo una baja acumulada del 14,1%.

En este marco, la entidad resaltó que la actividad textil permanece en sus niveles más bajos de los últimos tres años y no muestra señales claras de recuperación.

"Los números muestran que las señales de estabilización siguen sin impactar en la recuperación de la actividad textil y la industria en general. El sector lleva más de dos años resistiendo: perdimos producción, empleo, empresas e inversión. Cada establecimiento que cierra es una capacidad productiva que después cuesta años reconstruir. Por eso pedimos que la transición no destruya lo que vamos a necesitar para crecer. Es imperioso construir condiciones concretas que permitan recuperar la competitividad sin comprometer el orden macroeconómico", afirmó Luis Tendlarz, presidente de FITA.

En números, durante junio, el sector utilizó apenas el 46,6% de su capacidad instalada, 12,5 puntos porcentuales por debajo del promedio de la industria, que alcanzó el 59,1%. Aunque el indicador textil mejoró 4,4 puntos respecto de mayo, quedó 3,8 puntos por debajo del nivel registrado un año atrás.

La utilización de la capacidad instalada muestra además un retroceso de más largo plazo: pasó de moverse entre el 50% y el 60% en 2023 a ubicarse entre el 30% y el 50% desde 2024, con mínimos cercanos al 30% hacia fines de 2025. Desde entonces, el indicador se estabilizó en torno al 40%.

El menor nivel de actividad tuvo su correlato en el empleo. En mayo, el sector textil, confección, cuero y calzado registró 93.952 puestos de trabajo formales, 1.229 menos que un mes antes y 16.244 menos que un año atrás. Desde diciembre de 2023, la actividad acumula una pérdida de 26.851 empleos registrados.

Así, el rubro textil explicó el 39% de la pérdida mensual del empleo industrial y el 31% de la contracción interanual, una proporción más de cuatro veces superior a la que le correspondería por su tamaño.

A esto se suma la reducción en la cantidad de empresas. En mayo se contabilizaron 1.950 establecimientos dedicados principalmente a la actividad textil y 2.354 vinculados a la confección. Entre ambos segmentos hubo 515 establecimientos menos que un año atrás.

Desde diciembre de 2023, textiles y confección acumulan 750 establecimientos menos: un promedio cercano a 30 cierres por mes durante más de dos años.

La menor actividad aparece acompañada por una caída de la inversión. Las importaciones de maquinaria textil totalizaron 70 millones de dólares en los primeros siete meses de 2026, lo que representa una contracción del 27,5% respecto del mismo período del año anterior.

Las exportaciones, en cambio, mostraron una mejora, aunque insuficiente para compensar el deterioro de la actividad interna. Las ventas al exterior de toda la cadena crecieron el 61% interanual en valor durante los primeros siete meses de 2026, hasta 329 millones de dólares.

El crecimiento estuvo explicado casi por completo por los hilados, cuyas ventas externas se dispararon el 248,7%, mientras otros rubros, como las confecciones y prendas, registraron caídas.



