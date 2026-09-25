La AFA presentó la camiseta especial que usará Messi en su partido despedida ante Benín

La selección argentina presentó este viernes una camiseta de edición especial que el equipo nacional lucirá en el partido de despedida de Lionel Messi ante Benín, el martes 6 de octubre en el Estadio Monumental. La prenda toma al Sol de Mayo como figura central y añade detalles en dorado en el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la numeración y los remates de la indumentaria, en un diseño creado para una noche que no tendrá repetición.

La paleta celeste y blanca de siempre convive en esta edición con los acentos dorados que recorren toda la prenda. El rasgo más llamativo del frente es la reinterpretación del Sol de Mayo, que se expande desde el centro del pecho hacia los costados y continúa en la espalda, funcionando como homenaje simultáneo al país y al jugador cuyo legado ya es inseparable de la historia del combinado nacional. La casaca lleva el logo distintivo de Messi, a lo que se suma un logo conmemorativo que enmarca el número 10 entre ramas de laureles y el Sol de Mayo, también en dorado. Además de la camiseta de partido, también habrá short y medias especiales, la campera de salida al campo, una camiseta de calentamiento prematch y una camiseta de arquero en color verde.

La camiseta para el Ad10s.

Solo para el último partido

El capitán de 39 años no forma parte de la convocatoria para los primeros dos amistosos de la fecha FIFA: el miércoles 30 de septiembre ante Bolivia en Córdoba y el sábado 3 de octubre frente a Burkina Faso en el Monumental. El futbolista estará disponible exclusivamente para el encuentro del 6 de octubre contra Benín, que cerrará su ciclo con la Albiceleste. Este fin de semana, en tanto, el rosarino seguirá vistiendo la camiseta del Inter Miami en la MLS.

Así será la camiseta de arquero edición especial

Lo mismo ocurre con Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi, convocados solo para ese último partido. Sobre De Paul y Lo Celso, el entrenador Lionel Scaloni explicó que la decisión responde al deseo de darle minutos a los jugadores jóvenes de la nueva lista: "Las puertas no están cerradas, bajo ningún punto de vista. Pero creemos que estos dos partidos sirven para que los chicos jóvenes puedan aportar lo suyo".

También utilizarán ropa especial para entrar al campo de juego

"Melancolía pura", según Scaloni

Fue el propio Scaloni quien impulsó que el partido de despedida se concretara en esta fecha FIFA. "Puse de mí para tratar de convencerlo de que era ahora, que más adelante no se sabía lo que podía pasar. Creo que él lo entendió y está bueno", contó el DT en conferencia de prensa. Y agregó: "Si hay que hacerle un homenaje, hay que hacerlo en este momento. Con él no va a parar nunca, pero después la magia a lo mejor en un tiempo no es la misma".

El entrenador definió la noche del 6 de octubre con una sola palabra: "Melancolía pura". Y fue más lejos en su valoración del capitán saliente: "Lo que hice es sentarme y verlo jugar, porque entrenarlo a él, decir lo que tiene que hacer es prácticamente imposible. Es un lujo, disfrutémoslo porque lo vamos a ver una vez más con la camiseta de la selección".

La edición especial de precalentamiento

Entradas agotadas en menos de dos horas

La AFA habilitó la venta de entradas este jueves desde las 18 horas, con precios que iban desde los $90.000 (Popular) hasta los $480.000 (Platea Media San Martín y Belgrano). En menos de dos horas no quedó un solo lugar disponible de los más de 85 mil para el partido del 6 de octubre en el Monumental, donde el encuentro comenzará a las 20 horas y será el número 208 de Messi con la camiseta albiceleste, con 125 goles acumulados como máximo artillero de la historia del seleccionado. La AFA prepara además un homenaje que reunirá a los campeones del mundo de Qatar 2022, con un show previo al pitazo inicial.

Otro de las camisetas para los suplentes para la despedida de Messi.

Será la 208ª y última aparición de Messi vestido de celeste y blanco con la Mayor: ostenta 125 goles y 68 asistencias, con 134 triunfos, 43 empates y 30 derrotas.