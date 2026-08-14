La Asignación Universal por Hijo aumenta en septiembre: ¿Cuánto cobrarán los beneficiarios?

La inflación de julio, difundida recientemente por el INDEC, ya empieza a impactar en los beneficios de Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). A partir de este dato, la Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá una nueva actualización en septiembre.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba del 2,1% en el séptimo mes del año. Este porcentaje sirve como referencia para la actualización de los haberes, por lo que ya es posible conocer cuánto aumentarán las asignaciones, jubilaciones y pensiones.

Esto responde a la fórmula de movilidad vigente, que toma el dato de inflación registrado dos meses atrás. Para septiembre, ANSES aplicará finalmente un aumento del 2,11%, ya que el organismo utiliza dos decimales para realizar el cálculo.

Montos de la AUH en septiembre

Con la actualización del 2,11%, la Asignación Universal por Hijo pasará de $150.848 a $154.031 en septiembre. Como ocurre habitualmente, ANSES mantendrá la retención del 20% para la mayoría de los titulares.

Los valores quedarán de la siguiente manera:

Monto total: $154.031.

20% retenido: $30.806,20.

Pago mensual: $123.224,80.

En el caso de la AUH por discapacidad, el monto subirá de $491.173 a $501.537. En este caso:

Monto total: $501.537.

20% retenido: $100.307,40.

Pago mensual: $401.229,60.

ANSES continuará cruzando información con las autoridades sanitarias para controlar el cumplimiento de los controles médicos y el calendario de vacunación. De esta manera, los niños de hasta 5 años que cumplan con estos requisitos podrán acceder al 100% de la prestación.

AUH: cuánto se cobra en la Zona 1

Las familias que viven en la denominada Zona 1 reciben un monto adicional sobre la AUH. Este beneficio alcanza a quienes residen en La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, además del partido bonaerense de Patagones.

A partir de septiembre, los montos serán:

AUH por hijo: $200.241, con $40.048,20 correspondientes a la retención y $160.192,80 de pago directo.

AUH por discapacidad: $651.998, con $130.399,60 retenidos y $521.598,40 abonados directamente.

El adicional por zona desfavorable se liquida únicamente cuando el titular recibe la prestación a través de una cuenta bancaria.

Es importante aclarar que estos montos todavía no son oficiales, sino una estimación realizada a partir del porcentaje de inflación informado. El Gobierno dará a conocer las cifras definitivas a comienzos de septiembre mediante las resoluciones o decretos correspondientes, y luego ANSES oficializará los nuevos valores.

En septiembre 2026, la AUH de ANSES aumentará un 2,11%.

Complemento Leche: cuánto se cobrará en septiembre

El Complemento Leche del Plan de los 1000 Días también se actualizará en septiembre. El monto pasará de $56.897 a $58.098.

Este beneficio está destinado a niños de hasta 3 años que son titulares de la AUH. Se trata de una ayuda alimentaria que se acredita de manera automática, por lo que no es necesario realizar un trámite para acceder.

Calendario de pagos de la AUH en septiembre 2026

El cronograma de pagos de la AUH correspondiente a septiembre ya empezó y continuará durante los próximos días. El calendario de ANSES se organiza según la terminación del DNI y tendrá una pausa el lunes 17 de agosto, debido al feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Las fechas previstas son:

DNI terminado en 0: lunes 10 de agosto.

DNI terminado en 1: martes 11 de agosto.

DNI terminado en 2: miércoles 12 de agosto.

DNI terminado en 3: jueves 13 de agosto.

DNI terminado en 4: viernes 14 de agosto.

DNI terminado en 5: martes 18 de agosto.

DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto.

DNI terminado en 7: jueves 20 de agosto.

DNI terminado en 8: viernes 21 de agosto.

DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto.

El lunes 17 de agosto no habrá pagos debido al feriado nacional, por lo que el cronograma se retomará al día siguiente con los titulares cuyo DNI termina en 5.

Ante cualquier duda sobre el calendario de pagos, los cambios por el feriado o los montos de la AUH, los beneficiarios pueden consultar la información oficial en anses.gob.ar.

También pueden ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social para consultar la fecha de cobro y verificar sus datos.