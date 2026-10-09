La aterradora profecía de Baba Vanga sobre una "plaga de muerte negra" que encendió las alarmas en todo el mundo

Las predicciones atribuidas a Baba Vanga suelen reaparecer cuando algún acontecimiento mundial despierta preocupación.

Esta vez, las miradas volvieron a centrarse en la vidente búlgara tras conocerse un episodio sanitario en Rusia que generó interrogantes sobre una posible exposición a bacterias peligrosas.

La situación cobró repercusión por las versiones que relacionan el caso con una supuesta "plaga de muerte negra". Sin embargo, hasta el momento, no existe una confirmación que permita vincular las muertes reportadas con las palabras atribuidas a la llamada "Nostradamus de los Balcanes".

Qué decía la supuesta profecía de Baba Vanga

De acuerdo con las interpretaciones que circulan sobre sus predicciones, Baba Vanga habría anticipado el descubrimiento de un virus capaz de provocar una plaga a escala mundial.

La visión fue asociada por algunos teóricos de la conspiración con la expresión "plaga de muerte negra".

Según esas versiones, la aparición del supuesto agente infeccioso ocurriría en Siberia, en un contexto relacionado con el calentamiento global.

Esta referencia geográfica alimentó las especulaciones tras conocerse el episodio registrado en una institución científica rusa.

Por qué relacionan la predicción con un caso ocurrido en Rusia

La conexión surgió a partir de reportes sobre la muerte de dos personas expuestas a bacterias vivas en un laboratorio ruso.

El episodio llamó la atención por su posible relación con enfermedades infecciosas y por la ubicación de la institución involucrada.

Qué dijo la OMS sobre las muertes y el riesgo de contagio

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que estaba verificando información con las autoridades rusas sobre la muerte de una empleada del instituto de lucha contra la peste, situado en una región de Siberia.

El portavoz de la organización, Christian Lindmeier, explicó en una conferencia de prensa en Ginebra que la evaluación inicial situaba el riesgo en niveles diferentes según la zona analizada.

De acuerdo con la declaración citada en la información original, el riesgo era moderado a bajo para Irkutsk, bajo para Rusia en su conjunto y muy bajo para la región europea.

La peste neumónica y otras enfermedades mencionadas

Las especulaciones sobre la supuesta profecía también se relacionaron con la peste neumónica, una enfermedad infecciosa que apareció en las versiones difundidas sobre el caso ruso.

Además, el texto original menciona el fallecimiento de una persona infectada por la cepa Bundibugyo del virus del Ébola. Sin embargo, no aporta evidencia que permita establecer una conexión entre ese caso, las muertes reportadas en Rusia y las predicciones atribuidas a Baba Vanga.

Una predicción que genera interrogantes

Las supuestas visiones de Baba Vanga vuelven a despertar interés cada vez que se producen acontecimientos que algunas personas consideran similares a sus palabras.

En este caso, la referencia a Siberia alimentó las comparaciones con el episodio sanitario ruso.

Mientras se analiza la información sanitaria disponible, la supuesta "plaga de muerte negra" continúa siendo una asociación difundida por terceros, sin una conexión confirmada con los hechos mencionados.