La AUH podría dejar de tener subas automáticas: el Gobierno busca cambiar el esquema de actualización

Quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) reciben actualizaciones automáticas todos los meses. Este mecanismo podría modificarse el próximo año, ya que el Gobierno nacional analiza cambios en la forma de definir las subas en los montos.

El proyecto de Presupuesto 2027 que envió el Poder Ejecutivo propone eliminar el mecanismo que establece la movilidad automática de las asignaciones familiares que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

De avanzar la iniciativa en el Congreso, la AUH dejaría de actualizarse bajo el esquema previsto actualmente por la ley.

El cambio está incluido en el artículo 17 del proyecto, que plantea derogar los artículos 1°, 3° y 4° de la Ley 27.160. La normativa vigente establece que las asignaciones familiares son móviles y que la ANSES tiene a su cargo el cálculo de esas actualizaciones.

Es importante remarcar que el proyecto no define cómo se determinarían los futuros aumentos de la AUH una vez eliminado el mecanismo vigente. Es decir, el artículo en cuestión no presenta una fórmula alternativa para calcular las nuevas subas.

Si el Presupuesto 2027 fuera aprobado sin cambios, la actualización automática que hoy contempla la Ley 27.160 dejaría de estar respaldada por esa normativa.

Es importante remarcar que las asignaciones se actualizan todos los meses de acuerdo con la inflación. En septiembre de 2026, por ejemplo, el aumento fue del 2,11% y alcanzó tanto a los montos como a los límites y rangos de ingresos.

¿Qué indica la Ley 27.160 que el Gobierno busca modificar?

La Ley 27.160 es la que establece que las asignaciones familiares deben actualizarse mediante un mecanismo de movilidad, que también alcanza a los topes y rangos de ingresos para acceder a las prestaciones.

Además, la normativa le asigna a la ANSES la tarea de calcular las actualizaciones.

En 2027, la AUH podría dejar de tener garantizados los aumentos automáticos que establece la Ley 27.160.

El artículo 17 del proyecto de Presupuesto 2027 apunta justamente contra los artículos 1°, 3° y 4° de esa ley, por lo que, si se aprueba, esas disposiciones dejarían de estar vigentes.

Actualmente, la AUH llega a más de 9 millones de niños. El proyecto oficial, por ahora, no contempla un mecanismo alternativo para definir sus futuras actualizaciones.

¿Qué pasaría con la AUH y las demás asignaciones?

Si el Congreso avala la propuesta sin modificaciones, la AUH ya no tendría garantizado por la Ley 27.160 el mecanismo automático que actualmente determina sus aumentos.

La modificación también alcanzaría al sistema de movilidad de las demás asignaciones familiares comprendidas en la norma.

El cambio no implica necesariamente que la AUH vaya a quedar congelada durante todo 2027. Lo que dejaría de existir es la obligación legal de aplicar el mecanismo de movilidad previsto por la Ley 27.160.

¿A qué asignaciones alcanzaría el cambio?

La modificación no se limitaría a la AUH. También alcanzaría a la Asignación por Embarazo, a la AUH por hijo con discapacidad y a distintas asignaciones familiares, como las correspondientes por hijo, prenatal, nacimiento, adopción y matrimonio.

Dentro del sistema contributivo, el cambio también tendría impacto en el SUAF, que alcanza a trabajadores registrados, monotributistas, personas que cobran el seguro de desempleo, jubilados y otros beneficiarios.

¿Cuánto cobrarían los beneficiarios en 2027?

Con el texto presentado hasta ahora, todavía no se puede determinar cuánto aumentaría la AUH el año próximo ni cada cuánto tiempo se modificarían sus montos. Eso dependería del mecanismo que finalmente se establezca.

Además, la modificación todavía no está vigente. Para que entre en aplicación, el proyecto de Presupuesto 2027 debe ser tratado y aprobado por el Congreso, y podría sufrir cambios durante ese proceso.