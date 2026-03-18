La canasta de servicios de la clase media alcanzó los $3 millones: aumentó 22% en cuatro meses

La canasta de servicios de una familia tipo de clase media porteña tuvo en marzo un costo de $2.980.339. Allí se engloban gastos de alquiler, expensas, prepaga, colegio privado, combustible y seguro para el auto, taxis imprevistos, servicios públicos (luz, gas, agua y cloacas), telefonía celular, internet y streaming, entre otros rubros.

El cálculo fue hecho por la consultora Focus Market, tomando como base los consumos típicos de un hogar compuesto por una pareja y dos hijos pequeños en edad escolar.

El costo se elevó 22,3% con relación al relevamiento previo de esa consultora, realizado en noviembre pasado. En ese lapso de cuatro meses el nivel general de inflación fue de poco más del 10 por ciento, lo que demuestra que los servicios se incrementaron en proporción mucho mayor al resto de los bienes de la economía.

El incremento en las tarifas influyó en el aumento de la canasta.

"Si se compara el valor de la canasta de marzo 2025 con el de marzo 2026, se observa un aumento del 57,5%, muy por encima de la inflación interanual del mismo período", señala el análisis firmado por el economista Damián Di Pace. "En parte, esto se explica porque los mayores incrementos se concentran en rubros que venían de un atraso o contención tarifaria y que, en muchos casos, los servicios privados no ajustan sus aumentos a la nueva ‘normalidad' inflacionaria", profundizó.

"Si evaluamos las transformaciones macro y su incidencia en la vida diaria, lo más notorio es que la inflación se encuentra estable, pero aún en un nivel elevado. En ese marco, las tarifas de los servicios siguen en proceso de corrección gradual, atravesada por una dinámica de ‘ajustar sin desbordar, contener sin atrasar'", expresó Di Pace.

Alquiler y prepagas

El principal gasto continúa siendo el alquiler. Para un departamento de tres ambientes en el Gran Buenos Aires, el valor promedio pasó de $760.860 en noviembre a $827.599 en marzo.

Sin embargo, durante 2025 los alquileres subieron un 51%, muy por encima de la inflación anual, impulsados por la escasez de oferta y la lenta reacción del mercado inmobiliario tras la derogación de la Ley de Alquileres.

Uno de los principales gastos para la clase media continúa siendo el alquiler.

A esto se suman las expensas, que aumentaron un 9,12% en el mismo período, en un contexto donde el peso de este gasto obliga a muchas familias a priorizar pagos y genera niveles de morosidad que alcanzan hasta el 20% en algunos edificios.

En cuanto a la medicina prepaga, se convirtió en un rubro de peso en el presupuesto, pero difícil de recortar por su carácter esencial. En general, estos planes ajustan según el índice de precios al consumidor del INDEC, con un rezago de dos meses. Así, una prepaga familiar básica que costaba $576.389 en noviembre pasaría a $647.044 en marzo.

Otro gasto relevante es la educación en colegios privados. Para los dos menores del grupo familiar se estimó un monto de $1.175.639, que incorpora la actualización que se suele dar en la cuota de esas instituciones al inicio de cada ciclo lectivo.

Otro gasto relevante es la cuota en colegios privados.

Además se computó un consumo de $72.947 en combustible para el automóvil familiar, considerando su uso sólo en fines de semana desde el conurbano hacia la ciudad de Buenos Aires, como actividad recreativa. El cálculo fue hecho bajo un costo de $1.727 por litro de nafta súper, bastante más elevado que los $1.435 de noviembre. A esto se suma el costo del seguro automotor: la cobertura mínima (terceros completo) para un auto mediano pasó de $83.686 a $146.020 por mes.

Por último, los servicios de conectividad y entretenimiento ganaron relevancia en el hogar, tanto por su uso cotidiano como por su impacto en el gasto mensual. En telefonía, considerando dos líneas para el grupo familiar, el precio aumentaría un 5% en marzo respecto de noviembre. El servicio de internet, hoy indispensable, rondaría los $81.202 en el tercer mes del año, mientras que el cable se ubicaría en $32.762 para el paquete básico. Cabe señalar que muchas empresas ofrecen estos servicios en combo y aplican bonificaciones por seis meses, con posibilidad de renovación; sin embargo, para simplificar el cálculo se asumió el pago del 100% del valor.

En el caso del streaming, se tomó como referencia la plataforma más extendida. En marzo, un plan familiar estándar costaría $26.698 mensuales, incluyendo IVA y Ganancias.