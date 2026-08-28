La carrera para llegar a fin de mes: más integrantes del hogar salen a buscar trabajo y las deudas aprietan

Los ingresos de los hogares argentinos siguen rezagados, tanto en lo que va de la gestión de Javier Milei como en la comparación histórica. Frente a esa realidad, muchas familias buscaron un segundo empleo, sumaron integrantes al mercado laboral o recurrieron al crédito. Pero esa carrera empieza a encontrar límites: la mayor cantidad de personas dispuestas a trabajar choca con una economía que genera pocas oportunidades de calidad, y el aumento de la morosidad le puso un freno al endeudamiento.

Más gente a la cancha, menos lugar

Un informe del Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo (Cetyd), de la Universidad Nacional de San Martín, identificó dos movimientos detrás del deterioro: creció el pluriempleo y aumentó la incorporación de personas al mercado, un fenómeno asociado al "efecto del trabajador adicional", cuando los ingresos de quienes ya trabajan no alcanzan y otros miembros de la familia salen a buscar una ocupación. Pero esa mayor oferta no tuvo como contrapartida más oportunidades: en la última década los trabajadores del sector privado crecieron 17% y las horas trabajadas, 11%, mientras que la producción aumentó apenas 7%.

Una de las manifestaciones es la subocupación. Nuria Susmel, de FIEL, calculó que el 12% de los ocupados desearía trabajar más, la proporción más alta desde 2022. Desde Fundar, Daniel Schteingart enmarcó el fenómeno en una tendencia más larga: una economía que crece poco demanda poco empleo formal, y buena parte de esa oferta termina generando su propia ocupación a través del cuentapropismo, un refugio que explica por qué el desempleo subió sin dispararse.

Más empleo, pero de menor calidad

La composición de los nuevos puestos refuerza esa lectura. Según Susmel, en el último año hubo una creación neta de unos 350.000 empleos, pero todo el incremento vino del sector no registrado: se sumaron 640.000 puestos informales que compensaron la pérdida de unos 290.000 registrados. La informalidad ya alcanza al 44,2% de los ocupados, según Analytica, una condición asociada a salarios 33% más bajos.

Detrás permanece la debilidad de los ingresos formales. Según ACM, en junio los salarios registrados estaban 8,3% por debajo de noviembre de 2023 en términos reales, con una caída de 3,5% entre los privados y de 16,5% entre los públicos.

El límite del crédito

El otro recurso fue el endeudamiento: según el Cetyd, desde noviembre de 2023 el crédito bancario a las familias creció 77% en términos reales. Un relevamiento de Casa Tres mostró que el 58% de los consultados tomó un préstamo o usó la tarjeta para financiar gastos en los últimos meses, proporción que sube al 65% entre las personas de nivel socioeconómico bajo.

Pero esa expansión dejó una carga creciente. Según el último Informe de Bancos del Banco Central, la mora entre las familias se mantuvo en 12,8% y en los préstamos personales siguió trepando, de 15,9% a 16,3%. Econviews advirtió que el aumento de los incumplimientos lleva a los bancos a endurecer las condiciones para nuevos préstamos. Los niveles de irregularidad siguen en máximos de más de dos décadas y son todavía mayores fuera del sistema bancario, donde algunas fintech y billeteras virtuales registran impagos cercanos al 30%.