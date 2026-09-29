La Ciudad recuperó un hotel de Constitución que estaba tomado hace 21 años y lo explotaban comercialmente

La Ciudad de Buenos Aires lleva adelante un operativo para recuperar el Hotel Montreal, un edificio de tres pisos ubicado en Luis Sáenz Peña 1723, a metros de la avenida Brasil, en el barrio de Constitución. El inmueble estaba tomado desde hace 21 años y los ocupantes lo explotaban comercialmente.

El procedimiento se realiza con orden judicial para desocupar el edificio, que cuenta con planta baja, tres pisos y azotea. La medida fue dispuesta por el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Nº 9, a cargo de la jueza Andrea Danas, Secretaría N° 17.

En el operativo trabajan de manera conjunta efectivos de la Policía de la Ciudad y funcionarios de la Dirección General de Fiscalización y Control, la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias y el Ministerio de Desarrollo Humano.

Según se pudo constatar, el edificio se encuentra en muy mal estado, con problemas de todo tipo: humedad, fallas en las instalaciones sanitarias, cocinas y ventanas deterioradas, y habitaciones destruidas.

Se trata de un nuevo caso dentro de la política de recupero de inmuebles del Gobierno porteño. En casi tres años de gestión, la administración de Jorge Macri ya devolvió a sus dueños 977 propiedades, el equivalente a más de 500 millones de dólares.