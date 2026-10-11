El Episcopado instó a unirse en una "oración especial" por la salud del Papa: "Pedimos al Señor que le conceda fortaleza y paz"
A menos de un mes de su visita a la Argentina, León XIV anunció que deberá operarse por un nódulo en un pulmón. Los obispos pidieron rezar por el sumo pontífice.
El Papa León XIV anunció este domingo que tendrá que someterse a una cirugía por un nódulo en un pulmón. Tras conocerse la noticia y a menos de un mes de su visita al país, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) instó a todos los fieles "a unirse en una oración especial" y rezar por la salud del sumo pontífice.
"La Conferencia Episcopal Argentina invita a todo el Pueblo de Dios a unirse en una oración especial por el Papa León XIV, ante la intervención quirúrgica a la que será sometido. Pedimos al Señor que le conceda fortaleza y paz en este momento, que la operación se desarrolle favorablemente y que pueda alcanzar una pronta y plena recuperación", indicaron desde el Episcopado a través de un comunicado.
Luego, recalcaron: "La serenidad y la confianza con que el Santo Padre se refirió a este momento durante el Ángelus de hoy nos reconfortan y nos animan a permanecer espiritualmente unidos a él, como nos lo ha pedido, acompañándolo con nuestro afecto, cercanía y oración, y confiándolo especialmente al cuidado maternal de la Virgen María".
El texto fue firmado por el presidente de la CEA y arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, y el secretario General de la organización y obispo auxiliar de San Isidro, Raúl Pizarro.
León XIV será operado a menos de un mes de visitar Argentina
Al finalizar el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, León XIV informó que le detectaron un nódulo en un pulmón y que se someterá a una intervención quirúrgica en los próximos días.
"Recientemente, durante unas revisiones, los médicos detectaron un nódulo localizado en el pulmón. Se detectó en una fase muy temprana y está bien localizado", indicó en su mensaje.
El líder de la Iglesia Católica explicó que los médicos aclararon que es "oportuno intervenir" y que, siguiendo sus consejos, decidió "operarse para extirparlo".
Desde el Vaticano, en tanto, señalaron que la intervención se realizará en los próximos días en el Policlínico Gemelli y la internación posterior duraría aproximadamente una semana.
León XIV, que cumplió 71 años en septiembre, tiene programada en su agenda una gira por Sudamérica entre el 6 y el 17 de noviembre. Visitará Uruguay, Argentina y Perú.