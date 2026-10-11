El Episcopado instó a unirse en una "oración especial" por la salud del Papa: "Pedimos al Señor que le conceda fortaleza y paz"

El Papa León XIV anunció este domingo que tendrá que someterse a una cirugía por un nódulo en un pulmón. Tras conocerse la noticia y a menos de un mes de su visita al país, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) instó a todos los fieles "a unirse en una oración especial" y rezar por la salud del sumo pontífice.

"La Conferencia Episcopal Argentina invita a todo el Pueblo de Dios a unirse en una oración especial por el Papa León XIV, ante la intervención quirúrgica a la que será sometido. Pedimos al Señor que le conceda fortaleza y paz en este momento, que la operación se desarrolle favorablemente y que pueda alcanzar una pronta y plena recuperación", indicaron desde el Episcopado a través de un comunicado.

Luego, recalcaron: "La serenidad y la confianza con que el Santo Padre se refirió a este momento durante el Ángelus de hoy nos reconfortan y nos animan a permanecer espiritualmente unidos a él, como nos lo ha pedido, acompañándolo con nuestro afecto, cercanía y oración, y confiándolo especialmente al cuidado maternal de la Virgen María".

El texto fue firmado por el presidente de la CEA y arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, y el secretario General de la organización y obispo auxiliar de San Isidro, Raúl Pizarro.

León XIV será operado a menos de un mes de visitar Argentina

Al finalizar el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, León XIV informó que le detectaron un nódulo en un pulmón y que se someterá a una intervención quirúrgica en los próximos días.

"Recientemente, durante unas revisiones, los médicos detectaron un nódulo localizado en el pulmón. Se detectó en una fase muy temprana y está bien localizado", indicó en su mensaje.

El líder de la Iglesia Católica explicó que los médicos aclararon que es "oportuno intervenir" y que, siguiendo sus consejos, decidió "operarse para extirparlo".

Desde el Vaticano, en tanto, señalaron que la intervención se realizará en los próximos días en el Policlínico Gemelli y la internación posterior duraría aproximadamente una semana.

León XIV, que cumplió 71 años en septiembre, tiene programada en su agenda una gira por Sudamérica entre el 6 y el 17 de noviembre. Visitará Uruguay, Argentina y Perú.



