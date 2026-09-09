La confesión de Chiche Gelblung sobre el único entrevistado que lo asustó: "Sentí miedo"

La muerte de Samuel "Chiche" Gelblung impactó al mundo del periodismo y del espectáculo. Justamente, su última entrevista en Crónica TV, fue un profundo diálogo con el actor Luis Machín, quien recientemente interpretó al cuádruple femicida Ricardo Barreda en una película que es furor en una plataforma de streaming.

Durante esa nota, realizada el pasado domingo 6 de septiembre, se vio el inconfundible estilo incisivo de Chiche y su experiencia sobre el caso policial que marcó una época. Junto al experimentado artista repasaron la oscura psicología del odontólogo de La Plata, los detalles del rodaje del film y el impacto de revivir uno de los crímenes más atroces de la historia criminal argentina.

Chiche Gelblung con Ricardo Barreda durante una entrevista realizada en 1995.

"Yo lo entrevisté muchas veces, es el tipo más siniestro que recibí y vos lo hiciste perfecto, metés miedo", le expresó Chiche a Machín y confesó un detalle escalofriante de su enorme trayectoria: "Estando con Barrera, es el único entrevistado con el que sentí miedo".

"Yo le pregunté en una oportunidad. Entiendo lo de tu suegra, entiendo lo de tu mujer, no entiendo lo de tus hijas. ¿Si tuvieras la posibilidad de hacerlo de nuevo, lo harías? Él dijo que sí", reveló Gelblung, que lo entrevistó en 1995 para un ciclo que conducía en Canal 9.

La confesión de Ricardo Barreda en una entrevista con Chiche Gelblung

En un fragmento de la nota, rescatada por el canal de YouTube "Archivo Di Chiara", se lo puede ver al periodista con el femicida, donde el último repasa su impactante crimen múltiple. Fue el 15 de noviembre de 1992, cuando el odontólogo asesinó a balazos a su esposa Gladys McDonald, a su suegra Elena Arreche y a sus dos hijas, Cecilia y Adriana.

Allí Barreda también le contó a Gelblung el apodo que le había puesto su familia y confesó que volvería a cometer los asesinatos en las mismas circunstancias. A continuación repasamos la nota con el único entrevistado con el cual Chiche sintió miedo.

- Ricardo Barreda: "Me dicen otra vez '¡Che, Conchita!'. Y digo bueno, entonces... 'El Conchita va a podar la parra'. Y me dice algo así como '¡Ojalá te caigas de la escalera y te rompas la cabeza!'. Dice: 'Porque si no te matás o si no salís muerto te vamos a matar nosotros', una cosa así. Y entonces ahí viene el momento que me dice que ojalá me caiga y me rompa la cabeza, porque si no salía yo de ahí muerto me iban a sacar... Y entonces voy hasta el frente, voy a buscar el casco, encuentro la escopeta, la llevo y voy y disparo...".

-Chiche: "Y en el momento que termina esta recorrida, ¿Qué sintió usted? ¿Se sintió liberado, se sintió angustiado?"

- Ricardo Barreda: "Sentí liberación. Fui para mi casa, llegó la policía y me detienen."

-Chiche: "¿Creía en Dios siempre o Dios es un descubrimiento reciente?"

- Ricardo Barreda: "Yo siempre creí."

- Chiche: "¿Y usted cree que Dios lo va a perdonar? ¿Qué cree que le va a decir la justicia?"

- Ricardo Barreda: "Y yo no sé si la justicia me perdona o no, simplemente espero que comprenda."

- Chiche: "¿Usted volvería a hacer lo que hizo?"

- Ricardo Barreda: "Estoy arrepentido, vio. Pero el momento en que fue, y en las circunstancias cómo fueron y cómo se vinieron dando escalonadamente, creo que actuaría de la misma manera."

Finalmente, podemos repasar que el femicida pasó más de 15 años en prisión. Si bien fue condenado en 1995 a prisión perpetua por el delito de homicidio calificado, logró el beneficio de la prisión domiciliaria y la libertad condicional en 2008. Tres años más tarde, un tribunal le otorgó la libertad condicional plena. Falleció en mayo de 2020 en un geriátrico de San Martín, a los 83 años, producto de un paro cardíaco.