La desocupación de locales en la Ciudad trepó al 10,7% y marcó su peor nivel desde 2022

La desocupación de locales en las principales avenidas y calles comerciales de la Ciudad de Buenos Aires subió al 10,7% en el segundo cuatrimestre del año, impulsada por la retracción del consumo presencial y los costos de alquiler.

Así lo reflejó un informe del Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA), según el cual la tasa de ocupación se ubicó en el 89,3%, el nivel más bajo registrado desde 2022. El dato implica una caída de 2,2 puntos porcentuales frente al mismo período del año pasado (91,5%) y de 0,7 puntos respecto del primer cuatrimestre.

El relevamiento abarcó 12.916 locales distribuidos en 48 ejes comerciales y 934 frentes de manzana. Del total, 11.528 estaban activos y 1.388 permanecían desocupados: 288 más que en el segundo cuatrimestre de 2025 y 97 más que en el cuatrimestre anterior. En promedio, hay 3 locales vacíos por cuadra.

"La retracción del consumo minorista en canales presenciales y el alto valor del alquiler de locales brindan contexto a los datos presentados", explicaron desde el organismo.

Qué pasa con los locales vacíos

Del total de locales desocupados, el 52,4% está cerrado sin destino aparente, el 33,4% se ofrece en alquiler o venta y el 14,1% está en obra o reforma.

En la comparación interanual, los locales cerrados aumentaron en 131 unidades y los ofrecidos en alquiler o venta crecieron en 225, mientras que los que están en obra bajaron en 68.

Las comunas y zonas más golpeadas

La caída en la ocupación se extendió a todas las comunas de la Ciudad, aunque el impacto fue más fuerte en el corredor norte, con la Comuna 13 a la cabeza: allí la ocupación cayó 5 puntos en un año.

Las tasas de desocupación más altas se registraron en la Comuna 8 (15,2%) y la Comuna 15 (15%). También superaron el promedio las comunas 14 (13,3%), 1 (13,2%), 4 (12%), 9 (11,4%) y 13 (11,1%). En el otro extremo, la Comuna 6 lideró los niveles de ocupación con el 95,4%, seguida por la Comuna 11 (92,8%) y la Comuna 3 (92%).

Entre los ejes comerciales, los peores registros se dieron en Parque Avellaneda, con el 25,3% de locales vacíos, Villa Crespo (22,7%), Córdoba y Scalabrini Ortiz (19,7%), Lavalle (19,4%) y Warnes (17,5%). Parque Avellaneda y Libertad mostraron además la situación más crítica por cuadra, con más de 6 locales vacíos cada una.

Del otro lado, los ejes con ocupación superior al 95% fueron Avellaneda (96,3%), Caballito (95,9%), Alberdi (95,7%), Cuenca (95,3%) y Corrientes y Pueyrredón (95%).

Los rubros: la indumentaria pierde terreno

Entre los locales activos, el rubro de indumentaria, textiles y calzado sigue siendo el principal motor del comercio presencial, con casi 3 de cada 10 locales, aunque perdió 196 locales en el último año.

En segundo lugar se ubicó alimentos y bebidas, con el 14% del total, seguido por alojamiento y comida (11,1%), uno de los pocos rubros con saldo positivo: sumó 58 locales en la comparación interanual.