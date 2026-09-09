La emoción de Mercedes Ninci al recordar a Chiche Gelblung: "Murió con un micrófono en la mano"

Samuel "Chiche" Gelblung murió a los 82 años este miércoles 9 de septiembre por complicaciones respiratorias y la triste noticia generó una rápida repercusión entre colegas, periodistas y distintas figuras del medio. Una de las personas que lo recordó con profunda emoción fue Mercedes Ninci.

En diálogo con Crónica, la periodista aseguró que Gelblung "era una escuela" y lo diferenció de la forma de hacer periodismo en la actualidad. En ese sentido, destacó que era de los profesionales que "observaba" los detalles y podía transformarlos en una noticia.

Ninci contó que habló la semana pasada con "Chiche" al aire en la radio y, pese a que ella no entendía lo que él le preguntaba, destacó el empeño que hizo durante la conversación. "Puso un esfuerzo bárbaro", señaló, y resaltó así la pasión del periodista por su trabajo, incluso durante su deterioro de salud.

"Qué tipo laburante hasta el último día", dijo. Además, manifestó que "veía más allá" que los demás. "Un laburante tremendo. Si hay alguien que ha hecho honor al trabajo, ese fue Chiche. Cómo iba a Crónica, con las sillas de ruedas...", remarcó.

La periodista también destacó que Gelblung siguió yendo a la radio durante estos días, pese a que sus compañeros le habían contado que estaba mal. "Aparte, un visionario. Un periodista impresionante. Me parte el alma porque hablábamos siempre. No lo puedo creer", expresó.

La tristeza de Mercedes Ninci por el fallecimiento de "Chiche" Gelblung

"Es un ejemplo por el trabajador que era. Imaginate si en este país todo el mundo trabajara como Chiche, estaríamos en Suiza. Tenerlo de jefe era duro, pero también aprendíamos mucho", dijo. Luego recordó que ambos compartieron "Polémica en el bar" y destacó que "era muy cariñoso".

Ninci contó que pensaba que "Chiche" hacía sus salidas de radio desde su casa y se sorprendió al enterarse de que todavía se trasladaba hasta los estudios. "Murió con un micrófono en la mano", remarcó.

"Tenía mucha calle y mucha vida, mucho conocimiento", destacó la periodista. También señaló que tenía mucha "sabiduría". "Se nos fue un grande. Qué ganas de trabajar que tenía y murió trabajando. Qué groso", cerró Ninci, casi entre lágrimas.

De qué murió "Chiche" Gelblung





Samuel "Chiche" Gelblung murió este miércoles a los 82 años tras sufrir complicaciones derivadas de un cuadro respiratorio. El histórico periodista pasó sus últimos días internado en el Sanatorio Los Arcos de la Ciudad de Buenos Aires, donde permaneció bajo atención médica.

Gelblung había ingresado al centro de salud el lunes pasado de manera preventiva, con el objetivo de estabilizar su cuadro respiratorio. El periodista ya había atravesado un episodio similar semanas atrás y su estado de salud requería un seguimiento constante.

Sin embargo, los problemas respiratorios se agravaron durante las últimas horas y su cuadro terminó por complicarse. Finalmente, el histórico conductor de Crónica TV falleció a los 82 años, después de una extensa trayectoria en los medios y con un estilo que lo convirtió en una figura reconocida del periodismo argentino.

"Chiche" Gelblung murió este miércoles a los 82 años.

Esta última internación había sido la cuarta que atravesó Gelblung en lo que va del año. La primera ocurrió en mayo, cuando debió ser trasladado de urgencia a terapia intensiva después de sufrir una caída en su domicilio.

Sus compañeros de Crónica TV lo despidieron al aire con palabras cargadas de afecto. "Murió nuestro compañero y leyenda del periodismo argentino. Una figura emblemática. Luchó tanto, pero esta vez no pudo. Estaba en Los Arcos y su estado se deterioró. Partió nuestro querido Chiche", expresaron los conductores del noticiero matutino.