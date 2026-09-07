La explicación de Trenes Argentinos por el lunes caótico: "Nuevo sistema"

La empresa estatal Trenes Argentinos informó que esta mañana se registraron largas demoras y varias cancelaciones en las líneas Roca, Mitre y Sarmiento como "consecuencia de la implementación de un nuevo sistema de controles preventivos de alcoholemia y sustancias al personal de conducción y guarda, previo a la toma de servicio".

Luego de las dificultades para viajar de millones de personas, la firma explicó que este lunes se implementó por primera vez este sistema en las cinco líneas: "Poniéndolo a prueba con una saturación plena para poder analizar los parámetros de funcionamiento, y así realizar los ajustes necesarios".

"Ante las demoras registradas en algunas de las líneas, Trenes Argentinos se encuentra trabajando junto con el proveedor del servicio para ajustar los mecanismos de funcionamiento del nuevo sistema y reducir los tiempos asociados a los controles", señaló el comunicado oficial difundido minutos antes de las 11 de la mañana.

Del mismo modo, Trenes Argentinos prometió que "continuará realizando los ajustes necesarios durante esta etapa de implementación, con el objetivo de alcanzar un esquema que permita realizar los controles de manera segura y eficiente, minimizando su impacto sobre la operación ferroviaria y mejorando progresivamente las condiciones de prestación del servicio".

Cabe señalar que a las 10 se informó que la Línea Sarmiento y Línea Mitre, ramales J. L. Suárez y Bartolomé Mitre normalizaban su servicio. Mientras que el Roca continuaba con demoras.

Cómo es el nuevo control para trabajadores ferroviarios

En este marco, Trenes Argentinos detalló que los anteriores controles eran realizados de forma presencial por personal médico y de enfermería en las distintas bases operativas.

"La nueva modalidad establece que los controles sean efectuados por personal de enfermería en el lugar, con intervención médica de manera remota únicamente ante la eventual detección de un resultado positivo", indicaron.

Además, explicaron que el nuevo esquema cuenta con una base médica rotativa que permitiría garantizar la disponibilidad de atención profesional de manera permanente ante la necesidad de una evaluación médica en el momento, sin requerir el traslado de personal médico a cada una de las bases.

"La implementación del nuevo sistema busca también contar con información más precisa para la toma de decisiones y agilizar progresivamente el proceso de control previo a la prestación del servicio", completó el comunicado oficial.