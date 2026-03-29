La familia de Mercedes Sosa exige la renuncia del director de Radio Nacional Tucumán por agravios contra la artista

La familia de Mercedes Sosa pidió la renuncia del coordinador de Radio Nacional Tucumán, Enzo Ferreira, tras sus polémicas declaraciones en redes sociales, donde calificó a la artista como "gorda comunista" y aseguró que "fue un cáncer".

A través de una carta abierta titulada "La vigencia de un legado que trasciende el agravio", repudiaron las "expresiones de odio y descalificación" realizadas por el referente de La Libertad Avanza en su cuenta personal de X.

El polémico posteo de Enzo Ferreira, coordinador de Radio Nacional Tucumán.

"Mercedes Sosa no fue solo una cantora; fue la voz de un continente que encontró en su canto un refugio en tiempos de silencio. Su compromiso permanente fue con los derechos humanos, la justicia social y la identidad cultural de los pueblos latinoamericanos. Su arte, reconocido mundialmente, es hoy parte del patrimonio emocional de millones de personas, más allá de cualquier frontera o pensamiento político", señala el texto.

Un ataque al patrimonio cultural

En ese marco, la familia optó por no responder a los agravios con el mismo tono y sostuvo que "la mejor respuesta es la construcción cultural", en línea con el legado de la artista.

Además, remarcaron que la memoria de la cantante "no necesita defensa", aunque reclamaron de forma explícita la salida de Ferreira de su cargo en la emisora pública.

"Es por eso también que pedimos la renuncia del coordinador de Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa. Es inadmisible que un funcionario público esté al frente de la emisora que lleva el nombre de quien intentó desprestigiar", expresaron.

La periodista Maby Sosa, sobrina de la artista, fue una de las voces más firmes y manifestó su indignación tanto en medios como en redes sociales.

Según planteó, se trata de un agravio que excede el ámbito familiar y representa un ataque directo a la cultura tucumana.

El caso genera mayor controversia debido a que Ferreira se desempeña en la emisora que lleva el nombre de la cantante: Radio Nacional Tucumán Mercedes Sosa.

El origen de la polémica: críticas al Super Bowl y "descripciones" ideológicas

Las declaraciones del dirigente libertario fueron publicadas en febrero, aunque tomaron mayor repercusión en las últimas horas tras viralizarse en redes sociales.

El origen de sus comentarios se vincula con una publicación sobre el show de Bad Bunny en el entretiempo del Super Bowl 2026, donde Ferreira opinó sobre la identidad americana.

"Siempre dije que separo el talento de la ideología con algunos artistas como la gorda comunista de la negra Sosa o el Indio Solari. Pero acá no se salva nada. Los anti Trump de la NFL lo contrataron para plantar banderas en contra del país donde vive a pesar de su orgullo latino. Su ‘revolución', sería imposible sin el capitalismo. Me entristece que haya mentes tan limitadas para dejarse llevar por la pasión de ver a un tipo saltando con 50 bailarines pagados en dólares y haciéndose el malo con el país que le da de comer y digan ‘ME REPRESENTA'", escribió.

Además, el funcionario reposteó el mensaje de otro usuario que afirmaba "esta gorda fue un cáncer" y, ante cuestionamientos posteriores, respondió: "Solo hice una descripción física e ideológica".