La foto prohibida de Mirtha Legrand por la que se enfrentó a Chiche Gelblung

Una fotografía tomada en las playas de Mar del Plata desató un recordado enfrentamiento en el espectáculo argentino entre Mirtha Legrand y Chiche Gelblung.

La publicación de la imagen de la conductora en traje de baño junto a su esposo Daniel Tinayre en la tapa de una reconocida revista derivó en un distanciamiento de años por la invasión a la intimidad alegada por la diva de la televisión.

La histórica tapa de la polémica.

Los motivos del distanciamiento y las críticas cruzadas

El malestar de la presentadora se originó cuando el periodista, en su rol de director editorial, decidió llevar a la portada la fotografía estival.

La divulgación de las imágenes generó la indignación de la figura del espectáculo, quien consideró vulnerada su privacidad y mantuvo un fuerte distanciamiento frente a las cámaras durante décadas.



Tiempo después, la situación sumó otro episodio. Gelblung volvió a generar malestar en Mirtha tras hacer pública una grabación de una pausa comercial de "Almorzando con Mirtha Legrand" en la que ella pronuncia la famosa frase "¡Carajo, mierda!".

En diversas declaraciones sobre aquel conflicto con el comunicador, Mirtha Legrand expresó: "No tengo buena relación con él, pero es un excelente periodista".

No obstante, en otras oportunidades apuntó de manera crítica sobre el vínculo personal: "Siempre me ha hecho tanto daño este hombre. Es el hombre que más me detesta, yo creo que me odia". Además, la conductora llegó a calificarlo públicamente como "irrespetuoso".

La reconciliación en la televisión y el recuerdo del conflicto

Con el paso de los años, el cruce mediático llegó a su fin cuando la propia diva decidió invitar al comunicador a su programa para recomponer la relación en vivo.

A partir de ese encuentro, la contienda quedó saldada y ambas figuras mantuvieron un trato cordial en entregas de premios y eventos de la farándula nacional.

Respecto al origen del enojo y el paso del tiempo, Chiche Gelblung declaró: "Ella se enojó, yo no. Siempre fue más una especie de caballito de batalla. Tengo buena relación con Chiquita".

De este modo, la controversia generada por aquella postal veraniega se convirtió en una anécdota histórica del periodismo de espectáculos.