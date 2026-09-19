La fragata Libertad regresó a Buenos Aires tras completar su 54° Viaje de Instrucción

La fragata ARA "Libertad" regresó este sábado a Buenos Aires y puso punto final a su 54° Viaje de Instrucción. El buque de la Armada Argentina arribó al Apostadero Naval, Darse Norte, Puerto Madero, donde fue recibido después de cinco meses y ocho días de navegación.

Durante la travesía, el navío estuvo al mando del capitán Jorge Gabriel Cáceres, quien tuvo a su cargo la misión principal de llevar adelante el adiestramiento práctico e integral de los Guardiamarinas en Comisión.

En su última escala internacional, en Río de Janeiro, los guardiamarinas participaron de actividades vinculadas con su formación y compartieron experiencias con integrantes de la Escuela Naval de la Marina brasileña.

La agenda en Brasil también incluyó una reunión a bordo con representantes navales de Argentina, Brasil y Paraguay.

El encuentro estuvo encabezado por Cáceres y el agregado naval argentino en ese país, contraalmirante Gonzalo Horacio Nieto, y estuvo centrado en el intercambio y la cooperación entre las fuerzas de la región.

Tras partir de Buenos Aires el 11 de abril y recorrer distintos destinos durante la travesía, la tripulación completó así una nueva etapa de formación en alta mar.

Para los futuros oficiales, el viaje combinó entrenamiento profesional, navegación y experiencias junto a otras fuerzas navales.

A bordo de la fragata viajaron 256 personas, entre oficiales, guardiamarinas en comisión y suboficiales. La tripulación también contó con invitados de otras Fuerzas Armadas, de la Prefectura Naval Argentina, de institutos de formación y de marinas extranjeras.

En total, la travesía se extendió durante 161 días, desde su partida en abril hasta el regreso a Buenos Aires. En total, completó un recorrido de cerca de 16.000 millas náuticas.

Los destinos del "ARA" Libertad





Durante los cinco meses de navegación, la fragata pasó por distintos puertos de América. Entre sus escalas estuvieron Fortaleza y Río de Janeiro, en Brasil; Baltimore, Norfolk, Nueva York y Boston, en Estados Unidos; Kingston, en Jamaica, y San Juan, Puerto Rico.

Uno de los momentos destacados del recorrido fue su paso por Nueva York, donde participó del "Sail 4th 250", un encuentro internacional que reunió a grandes veleros como parte de las celebraciones por el aniversario de Estados Unidos.