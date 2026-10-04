La fuerte homilía de Jorge García Cuerva en Luján: "Las heridas de la intolerancia supuran y se está infectando el alma del pueblo"

Jorge García Cuerva expresó un duro mensaje durante la misa central de la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján. La ceremonia se realizó este domingo frente a la Basílica, luego de una multitudinaria caminata atravesada por lluvias y bajas temperaturas.

Ante los fieles que llegaron al santuario, reclamó recuperar el respeto, el diálogo y la fraternidad entre los argentinos. "Las heridas de la intolerancia supuran y se está infectando el alma del pueblo", sentenció el arzobispo de Buenos Aires.

Además, sostuvo que el país acumula "abrazos pendientes" frente a situaciones de indiferencia, violencia y descalificación.

Autoridades locales estimaron que más de 2,5 millones de personas participaron de la peregrinación durante el fin de semana.

El mensaje de Jorge García Cuerva en la misa central de Luján

Durante la misa central, el arzobispo pidió que la experiencia compartida entre los fieles durante la peregrinación se traduzca en un sentido colectivo de perdón, respeto y diálogo entre los argentinos. "Nadie vino solo. En cada paso trajimos a nuestras familias, a los amigos, al vecino que la está pasando mal, al conocido que perdió el trabajo, a los enfermos, a los que nos pidieron que rezáramos por ellos", sostuvo.

La misa central para recibir a los fieles se realizó el domingo a las 7 de la mañana en la basílica. (Imagen: Municipio de Luján)

La caminata fue descrita como un espacio "sin grietas ideológicas ni exclusiones" , haciendo alusión a que el cansancio y las ganas de llegar a la basílica significó la unión de los fieles. "Cuando nos descubrimos caminantes de un mismo pueblo, no le damos lugar al individualismo y a los discursos de odio", sostuvo.

La caminata, que comenzó durante la madrugada del sábado, estuvo atravesada por un clima de tormentas y abundantes precipitaciones, lo que sirvió como imagen representativa de los padecimientos personales de los feligreses.

En ese sentido, el arzobispo dirigió su mensaje especialmente a quienes sienten soledad, heridas, nostalgia o ausencias, y afirmó que "María los recibe sin preguntar de dónde vienen ni cuántos kilómetros recorrieron".

El pedido de fraternidad y la visita de León XIV

García Cuerva vinculó el mensaje de Luján con la próxima visita del papa León XIV a la Argentina.

Según había señalado previamente, la presencia del Pontífice genera entusiasmo y podría impulsar a más personas a acercarse a la experiencia religiosa.

Los fieles peregrinaron hacia la Basílica de Luján. (Imagen: Municipio de Luján).

Durante la misa, el arzobispo recuperó además palabras del Papa sobre la necesidad de cuidar a quienes más necesitan acompañamiento: "Una madre ama a sus hijos aunque sean diferentes entre sí, a todos del mismo modo y con todo el corazón. También nosotros, ante la madre del corazón, queremos prometer hacer lo mismo, esforzándonos sin medida para que a nadie le falte el amor y con él lo necesario para vivir dignamente y ser felices".

En el cierre, García Cuerva pidió que los peregrinos regresen a sus hogares convertidos en "artesanos de la fraternidad".

Además, el arzobispo enfatizó que el país se prepara para la visita de León XIV en noviembre y llamó a que la peregrinación en Luján sea una escuela de fraternidad. "Que dejemos de descalificar al hermano, de ser indiferentes con el que sufre y de dar lugar al odio entre nosotros. Démosnos un abrazo de paz, los unos a los otros".

La peregrinación había comenzado el sábado desde Liniers y recorrió alrededor de 60 kilómetros hasta la Basílica de Luján. Pese a la lluvia y al descenso de temperatura, miles de personas completaron el trayecto para participar de las celebraciones religiosas.