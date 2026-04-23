Menú
Seguinos
en vivo
Jueves, 23 de abril de 2026

Firme junto al pueblo
ESPECTÁCULO

La gala benéfica de "Doradas" reunió a grandes figuras de la Argentina en el Teatro Cervantes

La Asociación Amigos del Teatro Nacional Cervantes presentó el ovacionado espectáculo de José María Muscari, protagonizado por cinco estrellas de la época dorada del entretenimiento argentino, con localidades agotadas desde su estreno.

La Asociación Amigos del Teatro Nacional Cervantes realizó su tradicional gala benéfica anual con motivo del estreno de "Doradas", el nuevo espectáculo creado y dirigido por José María Muscari que tiene como protagonistas a Carolina Papaleo, Cristina Albero, Ginette Reynal, Judith Gabbani y Marta Albertini. La obra se presenta de jueves a domingo en el Salón Dorado del histórico teatro, con todas las localidades agotadas desde hace más de un mes.

La velada contó con la conducción de María Victoria Hueyo Anchorena, presidenta honoraria de la asociación, y Carolina Petroni de Bereciartua, presidenta de la entidad, junto a un selecto grupo de anfitriones entre los que se encontró el director del Teatro Cervantes, el dramaturgo Gonzalo Demaria. El evento convocó a empresarios, figuras de la moda y referentes de la cultura argentina.

La gala benéfica de "Doradas" reunió a grandes figuras de la Argentina en el Teatro Cervantes

Elegancia y distinción en el Salón Dorado

Entre las personalidades presentes desfilaron Tete Coustarot, Teresa Calandra, Evelyn Scheild, Nequi Galotti, Teresita Garbesi, Ada Mazo, Rita Goñi de Sánchez Elía, Carmine Dodero, Iliana Calabro y Mónica Antonópulos, entre otras figuras que marcaron presencia en una noche de alto vuelo social y cultural.

Cinco estrellas que debutan en el Cervantes

"Doradas" reúne por primera vez sobre el escenario del teatro más prestigioso de la Argentina a cinco mujeres que fueron grandes protagonistas de los años 70, 80 y 90 en el cine, la televisión y el teatro, pero que nunca habían actuado en el Teatro Nacional Cervantes. El espectáculo combina confesiones personales, estética retro y un rol destacado de la inteligencia artificial en la puesta en escena.

El vestuario fue diseñado especialmente por Verónica De la Canal, la escenografía estuvo a cargo de Martín Roig, la iluminación de Eli Sirlin y la colaboración artística de Cristian Morales.

La gala benéfica de "Doradas" reunió a grandes figuras de la Argentina en el Teatro Cervantes

El propio Muscari definió la obra como "un manifiesto sobre la fama, el paso del tiempo y las emociones maquilladas", y describió a sus protagonistas como actrices que llegan por primera vez al prestigio del Cervantes en su madurez artística.

"Doradas" comparte cartelera con "La Revista del Cervantes", en su segundo año de representaciones, y la comedia "El ávido espectador".

Verónica de la Canal.
Verónica de la Canal.
Teresita Garbesi.
Teresita Garbesi.
Teresa Frias.
Teresa Frias.
Teresa Calandra y Teresita Garbesi.
Teresa Calandra y Teresita Garbesi.

Teresa Calandra y Mercedes Laconi Sundblad.
Teresa Calandra y Mercedes Laconi Sundblad.
Pablo Bereciartua y Carolina Petroni de Bereciartua.
Pablo Bereciartua y Carolina Petroni de Bereciartua.
Pablo Bereciartua, Carolina Petroni de Bereciartua, Mercedes Laconi Sundblad y Santiago Sanchez Elia.
Pablo Bereciartua, Carolina Petroni de Bereciartua, Mercedes Laconi Sundblad y Santiago Sanchez Elia.
Nequi Galotti.
Nequi Galotti.
Evelyn Scheidl.
Evelyn Scheidl.
Carolina Petroni de Bereciartua e Ileana Calabro.
Carolina Petroni de Bereciartua e Ileana Calabro.
Carolina Papaleo, Carolina Petroni de Bereciartua y Jose Maria Muscari.
Carolina Papaleo, Carolina Petroni de Bereciartua y Jose Maria Muscari.
Ada Mazo.
Ada Mazo.
1
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

2
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

3
Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"
Noticias

Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"

4
El misterio de los 50 años llegó a su fin: ¿Dónde estuvo el bajo perdido de Paul McCartney?
Noticias

El misterio de los 50 años llegó a su fin: ¿Dónde estuvo el bajo perdido de Paul McCartney?

5
Afirman que Rodrigo De Paul estaría enviando mensajes a otras mujeres en medio de su relación con Tini Stoessel
Noticias

Afirman que Rodrigo De Paul estaría enviando mensajes a otras mujeres en medio de su relación con Tini Stoessel

Más de Sociedad