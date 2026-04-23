La gala benéfica de "Doradas" reunió a grandes figuras de la Argentina en el Teatro Cervantes

La Asociación Amigos del Teatro Nacional Cervantes realizó su tradicional gala benéfica anual con motivo del estreno de "Doradas", el nuevo espectáculo creado y dirigido por José María Muscari que tiene como protagonistas a Carolina Papaleo, Cristina Albero, Ginette Reynal, Judith Gabbani y Marta Albertini. La obra se presenta de jueves a domingo en el Salón Dorado del histórico teatro, con todas las localidades agotadas desde hace más de un mes.

La velada contó con la conducción de María Victoria Hueyo Anchorena, presidenta honoraria de la asociación, y Carolina Petroni de Bereciartua, presidenta de la entidad, junto a un selecto grupo de anfitriones entre los que se encontró el director del Teatro Cervantes, el dramaturgo Gonzalo Demaria. El evento convocó a empresarios, figuras de la moda y referentes de la cultura argentina.

Elegancia y distinción en el Salón Dorado

Entre las personalidades presentes desfilaron Tete Coustarot, Teresa Calandra, Evelyn Scheild, Nequi Galotti, Teresita Garbesi, Ada Mazo, Rita Goñi de Sánchez Elía, Carmine Dodero, Iliana Calabro y Mónica Antonópulos, entre otras figuras que marcaron presencia en una noche de alto vuelo social y cultural.

Cinco estrellas que debutan en el Cervantes

"Doradas" reúne por primera vez sobre el escenario del teatro más prestigioso de la Argentina a cinco mujeres que fueron grandes protagonistas de los años 70, 80 y 90 en el cine, la televisión y el teatro, pero que nunca habían actuado en el Teatro Nacional Cervantes. El espectáculo combina confesiones personales, estética retro y un rol destacado de la inteligencia artificial en la puesta en escena.

El vestuario fue diseñado especialmente por Verónica De la Canal, la escenografía estuvo a cargo de Martín Roig, la iluminación de Eli Sirlin y la colaboración artística de Cristian Morales.



El propio Muscari definió la obra como "un manifiesto sobre la fama, el paso del tiempo y las emociones maquilladas", y describió a sus protagonistas como actrices que llegan por primera vez al prestigio del Cervantes en su madurez artística.

"Doradas" comparte cartelera con "La Revista del Cervantes", en su segundo año de representaciones, y la comedia "El ávido espectador".

Verónica de la Canal.

Teresita Garbesi.

Teresa Frias.

Teresa Calandra y Teresita Garbesi.

Teresa Calandra y Mercedes Laconi Sundblad.

Pablo Bereciartua y Carolina Petroni de Bereciartua.

Pablo Bereciartua, Carolina Petroni de Bereciartua, Mercedes Laconi Sundblad y Santiago Sanchez Elia.

Nequi Galotti.

Evelyn Scheidl.

Carolina Petroni de Bereciartua e Ileana Calabro.

Carolina Papaleo, Carolina Petroni de Bereciartua y Jose Maria Muscari.