La guerra entre Moria Casán y Jorge Rial

En el ámbito del espectáculo nacional, las viejas tensiones entre grandes figuras nunca prescriben del todo. Esta semana, el programa El Run Run del Espectáculo reflotó un álgido capítulo en la histórica y compleja relación de amor y odio entre Moria Casán y Jorge Rial, un cruce de declaraciones donde abundaron chicanas, acusaciones sobre el pasado y recuerdos de bastidores.

Un pase de facturas retro

El conflicto resurgió luego de que Rial recordara notas icónicas del pasado, sugiriendo además que la hija de la diva, Sofía Gala, lo llamaba por teléfono a los 14 años para ir a su programa a hablar de su noviazgo con un hombre mayor.

Lejos de guardar silencio, Moria le respondió al exconductor de Intrusos desmintiendo de forma contundente su versión: "Fue al revés, mi amor", disparó Casán. Según la verborrágica estrella, fue el propio Rial quien invitó a la joven a su casa para convencerla de dar la primicia en su ciclo. A su vez, "La One" sacó a relucir sus propios pergaminos al atribuirse la vuelta de Rial a la pantalla chica años atrás, tras convocarlo para moderar el recordado segmento de sus "dos maridos".

Revelaciones de vestuario y la "salvación" de Intrusos

Durante el debate en el estudio, el periodista Lío Pecoraro aportó detalles inéditos de los momentos más tensos de la televisión. Pecoraro sostuvo en sus redes sociales y al aire que Moria "salvó a Intrusos" cuando asumió la conducción durante los cuatro meses en los que Rial estuvo ausente del canal. Según el panelista, la diva le dio identidad a cada profesional y protegió las fuentes de trabajo del equipo.