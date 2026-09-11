Qué pasará con la herencia de Chiche Gelblung: herederos, bienes y sucesión

El miércoles Samuel "Chiche" Gelblung murió a los 82 años luego de una extensa carrera en el periodismo y los medios de comunicación y próximamente se abrirá el proceso sucesorio para definir cuáles eran los bienes a su nombre, qué derechos económicos permanecían bajo su titularidad y qué activos deberán ser incluidos dentro de la herencia.

Los herederos son sus hijos Federico, María y Magdalena, producto de la relación que Chiche tuvo con Cristina Seaone, con quien estuvo casado casi 50 años. La situación concreta de cada uno, al igual que la eventual participación de la cónyuge, deberá determinarse dentro del proceso y de acuerdo con la legislación argentina.

El periodista también tenía siete nietos aunque ellos no desplazan a sus padres en la sucesión mientras estos se encuentren vivos y con derecho a heredar.

Los tres hijos son los herederos de Chiche.

Cuál era el patrimonio de Chiche

Asimismo, el proceso establecerá cuáles eran efectivamente los bienes de propiedad de Gelblung al momento de su muerte. El relevamiento puede incluir inmuebles, vehículos, cuentas bancarias, inversiones y participaciones en sociedades.

En tanto, vinculado con su extensa trayectoria en los medios podría existir un archivo particular de fotografías, grabaciones, programas y otros materiales producidos durante su carrera, sujeto a contratos con canales, productoras y empresas. Esos derechos no necesariamente pasan de manera automática a sus herederos y deberán analizarse en cada caso.

Asimismo, en relación a sus emprendimientos periodísticos, se debe distinguir entre los proyectos que impulsó a lo largo de su carrera y aquellos que todavía pertenecían a su patrimonio cuando murió. Un ejemplo es MinutoUno, portal que Gelblung ayudó a impulsar pero que posteriormente fue vendido y no forma parte de la herencia del periodista.

Otro de los proyectos relacionados con Chiche fue InfoVeloz, anteriormente conocido como Diario Veloz, que continuaba relacionado con su actividad empresarial y periodística.