El día que Chiche Gelblung viajó, con 78 años, a cubrir la guerra entre Rusia y Ucrania para Crónica: "No tengo miedo a morir"

Chiche Gelblung falleció este miércoles 9 de septiembre de 2026, a los 82 años, y con su muerte se despidió una de las figuras más reconocidas del periodismo argentino. A lo largo de más de cinco décadas de trayectoria, el periodista protagonizó coberturas de todo tipo, pero algunas quedaron particularmente marcadas por el riesgo y la decisión de estar en el lugar de los hechos.

Una de ellas ocurrió en marzo de 2022, cuando tenía 78 años y decidió viajar hacia Europa del Este para cubrir el comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania. El periodista partió hacia Polonia el 1° de marzo junto al camarógrafo Marcelo "Chelo" Álvarez y desde allí comenzó a transmitir para Crónica TV sobre la situación que se vivía en la frontera.

Cómo fue la histórica cobertura que realizó Chiche Gelblung a sus 78 en la guerra entre Rusia y Ucrania





La cobertura comenzó en Polonia, donde Gelblung se encontró con uno de los escenarios más dramáticos provocados por la invasión: miles de personas que intentaban abandonar Ucrania para ponerse a salvo.

En sus primeros móviles describió el movimiento permanente de familias que buscaban atravesar la frontera y también relató el desplazamiento de tropas y vehículos militares en dirección a Kiev. "Estamos yendo a otra de las fronteras, pero estamos a la vuelta de la guerra, es dramático lo que se vive acá", contó durante una transmisión.

El ingreso a Ucrania no fue sencillo, ya que Gelblung y su equipo tuvieron que atravesar controles y restricciones propios de una zona de conflicto.

El viaje estuvo marcado además por la situación de los refugiados. Mujeres, niños y familias enteras llegaban a Polonia después de abandonar sus hogares, mientras las fronteras se convertían en puntos de enorme concentración de personas. "A los polacos no le gusta la situación. Para entrar en Polonia tenés que hacer 9 trámites. Once veces nos pidieron el pasaporte, todo esto para hacer 200 metros de frontera", relató Gelblung.

La descripción de Chiche Gelblung sobre la guerra y el éxodo





Antes de partir hacia la zona de conflicto, Gelblung había explicado por qué consideraba necesario realizar personalmente la cobertura. Su decisión estaba vinculada con su manera de entender el oficio periodístico y con la importancia de estar presente en escenarios donde se desarrollaban los acontecimientos.

"Creo que hay que estar ahí, es una guerra bastante diferente. Toda mi vida he tratado de estar donde hay que estar... Me parece que es el momento donde los periodistas tienen que estar", sostuvo.

Durante los días en la frontera, uno de los aspectos que más impactó al periodista fue el éxodo masivo de personas que escapaban de la guerra. "El éxodo tiene un color triste, tan triste que es impresionante", describió al hablar de la situación de los refugiados.

También mencionó la falta de alimentos y las condiciones de los campos de refugiados, además de la incertidumbre que atravesaban quienes intentaban ponerse a salvo.

Una vez de regreso en Argentina, Gelblung aseguró que no había sentido miedo durante aquella experiencia. "Todos tenían más susto que yo, yo siempre hice el trabajo este", afirmó.

Las guerras que cubrió Chiche Gelblung





La experiencia en Ucrania fue solo una de las numerosas coberturas internacionales que realizó Gelblung. Su carrera como corresponsal de guerra había comenzado décadas antes.

Una de las primeras fue la Guerra de los Seis Días, en 1967. Tenía apenas 21 años cuando realizó aquella cobertura del conflicto entre Israel y distintos países árabes.

Años después también viajó en dos oportunidades a Vietnam durante la década de 1970. Allí atravesó situaciones de extrema tensión bajo fuego y, en una de sus experiencias, tuvo que evacuar de urgencia junto a su equipo a bordo de un avión de China Airlines.

En 1973 también cubrió la guerra de Yom Kipur, en la que viajó hasta Medio Oriente para realizar la cobertura en primera persona del conflicto.

La última cobertura que pudo realizar el periodista fue justamente en Ucrania, cuando las tropas rusas invadieron al país de Europa del Este.



