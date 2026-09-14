La Iglesia argentina le envió una carta a León XIV por su cumpleaños: "Esperamos con esperanza su visita"

La Iglesia argentina le envió este lunes una carta al papa León XIV para saludarlo por su cumpleaños número 71 y en el que además subrayó la expectativa que genera la próxima visita del sumo pontífice al país. El mensaje fue difundido por la Conferencia Episcopal a través de sus redes.

"En el día de su cumpleaños, los obispos de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) queremos hacerle llegar nuestro saludo con mucho afecto. Damos gracias a Dios por su vida y rezamos especialmente por usted y por su misión al servicio de la Iglesia y de todos los pueblos", arranca el texto y añadió: "Nos unimos a la oración de tantos hombres y mujeres que hoy rezan especialmente por usted, pidiendo al Señor que lo acompañe y fortalezca".

Luego, el mensaje hace hincapié en la visita de León XIV a Argentina que se concretará entre el 8 y el 11 de noviembre. "Este año nuestro saludo tiene además una alegría muy especial porque se acerca el momento de recibirlo en nuestra tierra. Esperamos con esperanza su visita y nos vamos preparando para vivir juntos esos días como un verdadero encuentro de fe para todo nuestro pueblo", resaltaron los obispos que añadieron: "¡Feliz cumpleaños, Santo Padre! Argentina lo espera con los brazos abiertos".

El texto de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) está firmado por Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la CEA; Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba y vicepresidente primero; Cesar Daniel Fernández, obispo de Jujuy y vicepresidente segundo; y Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro y secretario general.

La agenda de León XIV en Argentina

La visita de León XIV está prevista del 8 al 11 de noviembre e incluirá Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján. Según la agenda difundida por el Vaticano y la CEA, el sumo pontífice llegará el domingo 8 por la tarde, hará una ofrenda floral en Plaza San Martín y se reunirá con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada antes de alojarse en la Nunciatura Apostólica.

Asimismo, el cronograma contempla tres misas centrales: el lunes 9, en el Monumento a los Españoles, en Palermo; el martes 10, en Córdoba; y el miércoles 11, en Luján, antes de su partida hacia Perú desde Ezeiza. El Papa también participará de una vigilia con jóvenes y una celebración de vísperas en la Catedral Metropolitana.