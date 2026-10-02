La increíble laguna de Santa Fe que tiene playa y es perfecta para una escapada de descanso

Cuando el objetivo es alejarse de la rutina cotidiana, los destinos cercanos a la ciudad aparecen como una alternativa perfecta para una escapada de "finde".

En el sur santafesino existe un rincón único que todavía conserva un espíritu tranquilo con amplios paisajes, propuestas recreativas y postales que cambian de color cuando comienza a caer el sol.

Los muelles permiten acercarse al enorme espejo de agua y contemplar una de las postales más atractivas del lugar.

Un tesoro natural entre Buenos Aires y Santa Fe



La Laguna El Chañar es un importante espejo de agua ubicado junto a Teodelina, localidad del departamento General López, en el extremo sur de la provincia de Santa Fe.

El espejo de agua se encuentra prácticamente sobre el límite con Buenos Aires y comparte el ambiente lacustre con territorio bonaerense.

Desde el aire se aprecia la extensión de Laguna El Chañar y el paseo costero que acompaña buena parte de su ribera.

Se trata de uno de los principales atractivos naturales de la zona y forma parte de Lagunas del Sur, una microrregión turística que reúne humedales y espejos de agua característicos del paisaje santafesino.

El circuito también incluye destinos como Melincué, La Picasa y El Hinojo. Además, en este sector, tiene origen el río Salado de Buenos Aires.

Las actividades náuticas suman una cuota de aventura y permiten recorrer las aguas de una manera diferente.

Una de sus particularidades es su importancia dentro del sistema hídrico regional: allí confluyen aguas provenientes de otros ambientes a través de cañadas y cursos permanentes o temporarios.

Su nombre, además, conserva parte de la identidad natural de la región, ya que antiguamente podían encontrarse bosquecillos de chañar en sus alrededores.

Los paisajes rurales y la vegetación característica de la región completan el atractivo natural de esta zona del sur santafesino.

Uno de los grandes atractivos es su balneario, que cuenta con servicios y sector de camping, una combinación que permite organizar desde una visita por el día hasta una estadía para disfrutar con mayor tranquilidad del paisaje.

La pesca deportiva también forma parte de las experiencias asociadas a la región. Además, se impulsa esta actividad junto con distintas propuestas náuticas, que aprovechan las características de estos grandes espejos de agua.

La costa combina sectores verdes, espacios para caminar y vistas abiertas que invitan a pasar varias horas frente al agua.

Para quienes prefieren una experiencia más tranquila, el entorno invita a detenerse a observar aves y fauna, caminar y disfrutar de los paisajes abiertos.

Hoy, el agua y los amplios horizontes convierten al sitio en una atractiva postal para quienes buscan tranquilidad y descanso sin irse lejos de la ciudad.

Teodelina se encuentra junto a Laguna El Chañar y funciona como punto de partida para descubrir este rincón de Santa Fe.

5 motivos para visitar Laguna El Chañar





Disfrutar de la playa: su costa ofrece un entorno agradable para aprovechar los días cálidos y relajarse junto al agua.

Practicar actividades náuticas: kayak y otras propuestas permiten recorrer el espejo de agua y sumar aventura a la visita.

Conectarse con la naturaleza: los espacios verdes y paisajes abiertos crean un ambiente ideal para bajar el ritmo y alejarse de la rutina.

Contemplar sus paisajes: los muelles, la costa y los amplios horizontes ofrecen hermosas postales, especialmente durante el atardecer.