La jueza que besó a un preso y ordenó aumentar las horas de recreo de reclusos denunció que sufre "violencia institucional"

La jueza Mariel Suárez, quien se hizo conocida de manera pública por un video en el cual se la ve dándose un beso con un preso, volvió a ser noticia la última semana por haber dado lugar a un pedido de reclusos para que se incrementen las horas de recreo en una comisaría de Chubut.

En este marco, la magistrada de Ejecución subrogante denunció que sufre "violencia institucional", cuestionó la situación que atraviesa dentro del Poder Judicial y aseguró que todavía enfrenta distintos problemas laborales y administrativos pese a haber sido restituida.

La polémica con los recreos para presos

Suárez quedó nuevamente expuesta por una resolución vinculada con las condiciones de detención en la Seccional Sexta de Comodoro Rivadavia y que habilita una ampliación gradual de las horas de recreo para los presos, de una hora diaria a seis fuera de las celdas para tareas de aseo, limpieza y esparcimiento.

El gobernador provincial, Ignacio Torres, calificó la medida como "una tomada de pelo más", señaló que la situación es "triste, indignante y frustrante" y aseguró que "estos jueces garantistas están más preocupados por el bienestar de los delincuentes que por cuidar a las víctimas", según declaraciones brindadas a Canal 7 de Chubut

Suárez cuestionó la repercusión que volvió a tener su nombre y sostuvo que se están difundiendo informaciones que, a su entender, "desinforman". En diálogo exclusivo con La Opinión Austral, señaló que analizará las instancias legales que podría seguir frente a las publicaciones y declaraciones relacionadas con su actuación judicial.

El gobernador chubutense, Ignacio Torres, criticó el fallo de la jueza Mariel Suárez.

" Sufro violencia institucional "

En paralelo a la nueva controversia por su intervención en el régimen de recreo de los detenidos, Suárez denunció que mantiene conflictos dentro de la estructura del Poder Judicial.

Uno de ellos surgió cuando pidió un certificado de servicios (fecha de ingreso, funciones y lugar de trabajo) para presentarse a un concurso: "Salieron todos mis antecedentes de destitución, los que no deberían incluirse pues se declaró nula por el Superior Tribunal de Justicia", explicó.

Ante esa situación, señaló: "Tuve que pedirle a la oficina de género del STJ que interviniera para que me rehicieran la documentación certificado y lo adecuaran solamente a lo que pedí, que es un certificado de servicios. Lo conseguí, pero es es violencia institucional".

La jueza Mariel Suárez falló en favor de aumentar las horas de recreo de presos en una comisaría local.

La cobertura médica es otro de los puntos que Suárez señaló como pendiente ya que, pese a haber retomado sus funciones, todavía no dispone de obra social. "Soy juez penal desde el año 2009. Soy una empleada que imparte justicia. Si me llega a pasar algo, ¿quién me va a atender?", se preguntó.

A esos reclamos sumó cuestiones estrictamente laborales. "No me pagaron los sueldos, no me reconocen la antigüedad, sigo con peleas internas. Es mucha la violencia institucional", aseguró a La Opinión Austral.