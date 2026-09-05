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Sábado, 5 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
AUMENTO Y BONO

La lista completa de cuánto cobra cada jubilado y pensionado en septiembre

Con el reajuste del 2,11% confirmado y la acreditación del bono de hasta $70.000, el organismo previsional fijó los montos finales que se acreditarán. La guía detallada, haber por haber.

Lucía Reppin
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) da inicio al esquema de pagos correspondiente a septiembre de 2026. Tras la oficialización del aumento del 2,11% en cumplimiento de la fórmula de movilidad atada a la inflación de julio, se actualizaron las escalas salariales de todo el sistema previsional.

A esta suba se suma la liquidación del bono extraordinario de hasta $70.000, dispuesto para evitar la pérdida del poder adquisitivo en las escalas de menores ingresos.

Como la acreditación se realiza de forma unificada en la cuenta bancaria habitual, cada jubilado y pensionado percibirá el monto final directo en la fecha que le asigna el calendario.

Jubilados y pensionados: ¿Cuánto cobra cada categoría en septiembre?

Para saber con exactitud la cifra final que se acreditará en el cajero automático o la ventanilla, el detalle por prestación queda configurado de la siguiente manera:

Jubilados de la mínima

  • Haber: $428.633,20.
  • Bono completo: $70.000.
  • Total: $498.633,20.

Jubilados con haberes medios

Perciben su haber base con el 2,11% de aumento más un bono proporcional hasta alcanzar el techo unificado de $498.633,20.

Jubilados de la máxima

Con la actualización por movilidad, la jubilación máxima se ubica en $2.884.286,22 (sin acreditación de bono por superar el límite del beneficio).

Como la acreditación se realiza de forma unificada en la cuenta bancaria habitual, cada jubilado y pensionado percibirá el monto final directo en la fecha que le asigna el calendario.Jubilados y pensionados: ¿Cuánto cobra cada categoría en septiembre?Para saber con exactitud la cifra final que se acreditará en el cajero automático o la ventanilla, el detalle por prestación queda configurado de la siguiente manera:googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});Jubilados de la mínimaHaber: $428.633,20.Bono completo: $70.000.Total: $498.633,20.Jubilados con haberes mediosPerciben su haber base con el 2,11% de aumento más un bono&nbsp;proporcional hasta alcanzar el techo unificado de $498.633,20.Jubilados de la máximaCon la actualización por movilidad, la jubilación máxima se ubica en $2.884.286,22 (sin acreditación de bono por superar el límite del beneficio).Cuánto cobra cada jubilado y pensionado en septiembre.
Cuánto cobra cada jubilado y pensionado en septiembre.

Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez

  • Haber (70% de la mínima): $300.043,24.
  • Bono completo: $70.000.
  • Total: $370.043,24.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

  • Haber (80% de la mínima): $342.906,56.
  • Bono completo: $70.000.
  • Total: $412.906,56.

PNC para Madres de 7 hijos o más

  • Haber equivalente a la mínima: $428.633,20.
  • Bono completo: $70.000.
  • Total: $498.633,20 (monto al que se suma la Tarjeta Alimentar según la edad de los hijos).

¿Cuándo arranca el calendario de cobros de septiembre?

Las liquidaciones del haber con aumento y el plus extraordinario se realizarán a partir del martes 8 de septiembre para los documentos finalizados en 0, tanto para los jubilados de la mínima como para los titulares de Pensiones No Contributivas (DNI 0 y 1).

Los depósitos se realizarán de forma directa e integral en la cuenta sueldo habitual de los titulares, sin necesidad de efectuar trámites presenciales o confirmaciones virtuales.

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