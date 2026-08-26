La lluvia vuelve con todo y alcanzará a 11 provincias: ¿Cuándo y dónde se larga?

La estabilidad comienza a despedirse de buena parte del país y las lluvias volverán a ganar protagonismo durante las próximas horas.

El avance de un nuevo período de inestabilidad dejará precipitaciones en diferentes regiones y obligará a volver a tener el paraguas a mano.

La imagen satelital del SMN permite observar el avance de la nubosidad y los sistemas meteorológicos sobre diferentes regiones de la Argentina.

En este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta amarilla en tres provincias, mientras el pronóstico anticipa precipitaciones en otros puntos del territorio argentino.

En total, 11 provincias tendrán chances de lluvias, con Buenos Aires entre las zonas donde se espera un marcado cambio en las condiciones meteorológicas.

Las precipitaciones volverán a hacerse presentes en distintas regiones del país durante las próximas horas.

Alerta amarilla por lluvias: ¿Cuáles son las tres provincias afectadas?

El SMN estableció una alerta amarilla por lluvias. El nivel indica la posibilidad de que se desarrollen fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

La advertencia comprende el sur de Neuquén, la zona cordillerana de Río Negro y sectores que se extienden desde el norte hasta el centro de la región cordillerana de Chubut.

La advertencia amarilla por lluvias alcanza sectores cordilleranos de Neuquén, Río Negro y Chubut.

El panorama se vuelve más complejo porque estas tres provincias también presentan, en paralelo, advertencias por nevadas y fuertes vientos en diferentes sectores.

La combinación de precipitaciones, nieve y ráfagas puede reducir la visibilidad y complicar especialmente la circulación por rutas y caminos de montaña.

Las nevadas se suman al escenario de mal tiempo y podrían complicar la circulación en sectores cordilleranos de la Patagonia.

¿Cuándo vuelve la lluvia a Buenos Aires?

Más allá de las alertas vigentes en la Patagonia, la inestabilidad también comenzará a extenderse sobre el centro del territorio nacional. Buenos Aires tendrá nuevamente lluvias durante el jueves 27 de agosto, con las mayores probabilidades durante la primera parte de la jornada.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el SMN prevé tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana, con probabilidades que pueden alcanzar el 70%. Durante la tarde podrían registrarse chaparrones, mientras que hacia la noche las condiciones comenzarían a mejorar gradualmente.

El SMN anticipa tormentas durante la mañana del jueves, con probabilidades de precipitación de hasta el 70%, y una mejora de las condiciones hacia la noche.

El avance de la inestabilidad no quedaría limitado al territorio bonaerense. Durante este período también pueden producirse precipitaciones en sectores de Córdoba, norte de La Pampa, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis, Mendoza y San Juan, aunque la intensidad y el momento de llegada dependerán de cada región.

De esta manera, el cierre de agosto estará caracterizado por condiciones variables, con lluvias en el centro del país y un escenario más complejo sobre la Patagonia debido a la combinación de agua, nieve y viento.