La mora en los créditos a las familias en bancos y financieras volvió a subir

La morosidad de los préstamos a las familias volvió a subir en julio y alcanzó el 18% del total del crédito. Representó un alza de medio punto en un mes y de 10,3 puntos porcentuales en un año.

El Monitor Mensual de Crédito a las Familias reflejó que la mora acumuló 21 meses consecutivos en alza según el informe elaborado por la consultora Eco Go y la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral.

En tanto, si se analiza el impacto por cantidad de personas y no solo por montos adeudados, la proporción de deudores en mora trepó al 26,6% del total de titulares de crédito. Implica un incremento del 0,3% en el mes y de 8,3 puntos porcentuales frente a julio de 2025.

Asimismo, al referirse al origen de los préstamos, el reporte precisó que en el sistema financiero tradicional representa el 85,4% del crédito total ($84,9 billones) y registra un índice de mora por monto del 15,8%.

En el caso de los proveedores no financieros de crédito, como las emisoras de tarjetas no bancarias y las fintechs, los créditos abarcan el 14,6% del mercado ($14,5 billones), pero su nivel de morosidad asciende al 31,3%.

Por otra parte, el estudio destacó como dato positivo que la mora operativa, indicador que abarca los atrasos en situaciones 3 y 4, excluyendo la cartera irrecuperable en situación 5, se ubicó en el 11,8% del crédito por lo que empezó a mostrar signos de estabilización o meseta.

Por último, entre las provincias con mayor morosidad por monto, figuran La Rioja (25,3%), Santa Cruz (23,6%) y San Luis (23,5%). En tanto, los índices más bajos se observan en La Pampa (9,6%), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (12,4%) y Entre Ríos (14,0%).