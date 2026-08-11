¿La nevada del año? Hay alerta naranja en 6 provincias y anticipan hasta 100 centímetros de nieve

Después de varios días con temperaturas bajas y condiciones plenamente invernales, el tiempo vuelve a encender las alarmas en distintas regiones de la Argentina.

Un nuevo episodio de nevadas podría transformar el paisaje durante las próximas horas y generar complicaciones especialmente en las zonas de rutas.

El fenómeno podría dejar acumulaciones importantes y estar acompañado por fuertes ráfagas, por lo que las autoridades recomiendan seguir con atención las actualizaciones oficiales.

A las bajas temperaturas se le suma la nieve.

Alerta naranja por nevadas en 6 provincias: anticipan hasta 100 centímetros y posible viento blanco

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigentes advertencias por nevadas para diferentes sectores del oeste argentino. La situación presenta distintos niveles de peligrosidad de acuerdo con la intensidad prevista para cada región.

La advertencia más importante es de nivel naranja y comprende el oeste y la zona cordillerana de La Rioja, además del noroeste de San Juan. Según el pronóstico, estos sectores serán afectados por nevadas fuertes y persistentes, con valores de nieve acumulada de entre 50 y 100 centímetros.

Alerta naranja por nevadas y viento blanco

Además, el organismo advierte que el fenómeno estará acompañado por vientos intensos, una combinación capaz de complicar seriamente la circulación y las actividades al aire libre

Por otro lado, es importante mencionar que esta advertencia puntualiza la presencia de fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, los bienes y el ambiente. Es un escalón superior al amarillo y requiere que la población se prepare ante las posibles consecuencias del evento.

En algunas zonas, la nieve puede superar los 100 cm.

Por otra parte, permanece vigente una advertencia amarilla que alcanza el oeste de Catamarca, sudoeste de San Juan, norte de Mendoza, sur de Neuquén y oeste de Río Negro. En estas áreas se esperan acumulaciones inferiores, aunque igualmente significativas.

Los valores previstos se ubican entre 10 y 50 centímetros de nieve acumulada, con posibilidad de superar esas cifras en algunos puntos. El SMN establece sus niveles de advertencia a partir de umbrales regionales, por lo que la cantidad necesaria para alcanzar cada categoría no es idéntica en todo el territorio.

Mapa completo de alertas.

Uno de los principales riesgos asociados al episodio será la posibilidad de viento blanco. Este fenómeno ocurre cuando fuertes ráfagas levantan y transportan la nieve, reduciendo drásticamente la visibilidad y haciendo difícil distinguir el horizonte, el camino e incluso objetos ubicados a pocos metros.

Estas condiciones pueden resultar especialmente peligrosas en rutas y pasos de montaña. Por eso, quienes tengan previsto circular por sectores cordilleranos deberían consultar el estado de los caminos antes de salir y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

El viento blanco podría generar más complicaciones que las nevadas.

Recomendaciones ante una alerta por nevada

Evitar actividades al aire libre en las zonas más comprometidas.

Retirar periódicamente la nieve acumulada sobre los techos.

Circular únicamente cuando sea indispensable y verificar previamente el estado de las rutas.

Llevar abrigo, agua, alimentos y elementos de emergencia si es necesario trasladarse.

Mantenerse informado mediante los canales oficiales.

Preparar una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono.

Ante condiciones de viento blanco, evitar desplazarse y buscar un lugar seguro.



