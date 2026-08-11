¿La nevada del año? Hay alerta naranja en 6 provincias y anticipan hasta 100 centímetros de nieve
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por condiciones severas en distintos sectores del país, con fuertes ráfagas y una importante reducción de la visibilidad.
Después de varios días con temperaturas bajas y condiciones plenamente invernales, el tiempo vuelve a encender las alarmas en distintas regiones de la Argentina.
Un nuevo episodio de nevadas podría transformar el paisaje durante las próximas horas y generar complicaciones especialmente en las zonas de rutas.
El fenómeno podría dejar acumulaciones importantes y estar acompañado por fuertes ráfagas, por lo que las autoridades recomiendan seguir con atención las actualizaciones oficiales.
Alerta naranja por nevadas en 6 provincias: anticipan hasta 100 centímetros y posible viento blanco
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigentes advertencias por nevadas para diferentes sectores del oeste argentino. La situación presenta distintos niveles de peligrosidad de acuerdo con la intensidad prevista para cada región.
La advertencia más importante es de nivel naranja y comprende el oeste y la zona cordillerana de La Rioja, además del noroeste de San Juan. Según el pronóstico, estos sectores serán afectados por nevadas fuertes y persistentes, con valores de nieve acumulada de entre 50 y 100 centímetros.
Además, el organismo advierte que el fenómeno estará acompañado por vientos intensos, una combinación capaz de complicar seriamente la circulación y las actividades al aire libre
Por otro lado, es importante mencionar que esta advertencia puntualiza la presencia de fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, los bienes y el ambiente. Es un escalón superior al amarillo y requiere que la población se prepare ante las posibles consecuencias del evento.
Por otra parte, permanece vigente una advertencia amarilla que alcanza el oeste de Catamarca, sudoeste de San Juan, norte de Mendoza, sur de Neuquén y oeste de Río Negro. En estas áreas se esperan acumulaciones inferiores, aunque igualmente significativas.
Los valores previstos se ubican entre 10 y 50 centímetros de nieve acumulada, con posibilidad de superar esas cifras en algunos puntos. El SMN establece sus niveles de advertencia a partir de umbrales regionales, por lo que la cantidad necesaria para alcanzar cada categoría no es idéntica en todo el territorio.
Uno de los principales riesgos asociados al episodio será la posibilidad de viento blanco. Este fenómeno ocurre cuando fuertes ráfagas levantan y transportan la nieve, reduciendo drásticamente la visibilidad y haciendo difícil distinguir el horizonte, el camino e incluso objetos ubicados a pocos metros.
Estas condiciones pueden resultar especialmente peligrosas en rutas y pasos de montaña. Por eso, quienes tengan previsto circular por sectores cordilleranos deberían consultar el estado de los caminos antes de salir y seguir las indicaciones de las autoridades locales.
Recomendaciones ante una alerta por nevada