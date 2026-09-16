La Noche de los Lápices: qué pasó con los sobrevivientes

De los diez estudiantes secuestrados durante la Noche de los Lápices, cuatro salieron con vida: Pablo Díaz, Emilce Moler, Gustavo Calotti y Patricia Miranda. Tras meses en centros clandestinos y años de cárcel, reconstruyeron sus vidas y, con el tiempo, sus testimonios se volvieron decisivos para que la Justicia condenara a los responsables. Cada uno lo hizo a su manera: algunos convirtieron su historia en bandera pública; otra eligió callar.

Pablo Díaz, el testimonio que hizo público el caso





Pablo Díaz tenía 19 años y militaba en la Juventud Guevarista cuando fue secuestrado, el 21 de septiembre de 1976. Pasó por varios centros clandestinos hasta ser "blanqueado" y quedar a disposición del Poder Ejecutivo, y recuperó la libertad en 1980. Durante años fue considerado el único sobreviviente del caso. Su declaración en el Juicio a las Juntas, en 1985, fue la que hizo pública la historia, y poco después participó del guion de la película que la llevó a un público masivo.

Emilce Moler y Gustavo Calotti, las otras voces





Recién en la década de 1990 aparecieron públicamente "los otros sobrevivientes". Emilce Moler, estudiante del Bachillerato de Bellas Artes de 17 años, había sido secuestrada el 17 de septiembre; sobrevivió al paso por varios centros clandestinos y a casi dos años en la cárcel de Devoto. Se hizo docente y referente de derechos humanos, declaró en los juicios y este año publicó La larga Noche de los Lápices (Editorial Marea) por el 50° aniversario. Moler insiste en un punto: el detonante no fue solo el reclamo del boleto estudiantil, sino la militancia.

Gustavo Calotti, del Colegio Nacional, había sido detenido el 8 de septiembre, antes del operativo central. Tras exiliarse en Francia se radicó en Mar del Plata, también como docente, y declaró en las causas contra los represores, entre ellas las que involucraron a Miguel Etchecolatz.

Patricia Miranda, la que eligió el silencio





La cuarta sobreviviente, Patricia Miranda, mantuvo siempre un perfil bajo. Secuestrada junto a Moler el 17 de septiembre, fue torturada y pasó cerca de dos años presa en Devoto. A diferencia de sus compañeros, nunca dio testimonio público de aquellos meses. Según relató la propia Moler, Miranda ni siquiera militaba: estudiaba matemática con ella cuando el terror la alcanzó.

Medio siglo después, los tres sobrevivientes que hablan siguen dando testimonio en cada juicio y en cada acto. Estuvieron presentes, por caso, cuando la Justicia leyó una de las sentencias por los crímenes cometidos en los centros clandestinos que dependían de la Policía bonaerense. "Los lápices siguen escribiendo", repiten cada 16 de septiembre.