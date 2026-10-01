La Plata, entre los distritos con menor índice delictivo del AMBA según datos de Nación

La ciudad de La Plata se ubicó en el segundo lugar entre los distritos del AMBA con menor índice delictivo, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), elaborado por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Según el relevamiento correspondiente a 2025, la capital provincial registró una tasa de 1.827 delitos cada 100 mil habitantes y quedó por encima de otros 23 distritos en la comparación con los partidos del conurbano bonaerense. Además, si se consideran solo las ciudades de más de 300 mil habitantes, La Plata es la que presenta el menor índice delictivo.

El informe contempla delitos contra las personas (homicidios y lesiones dolosas), contra la integridad sexual, contra la libertad (incluidas las amenazas), contra la propiedad (robos, hurtos, estafas y daños) y vinculados a estupefacientes. Quedan excluidos los delitos culposos, como los siniestros viales, los suicidios, las contravenciones y otras categorías.

El SNIC es reconocido por la calidad de sus estadísticas: recibió la calificación más alta (A) del Centro de Excelencia para la Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Desde la Municipalidad señalaron que los datos de la cartera que conduce Alejandra Monteoliva permiten evaluar la evolución de la política de seguridad impulsada por la gestión del intendente Julio Alak, aunque reconocieron que todavía queda mucho por hacer.

El Plan Integral de Seguridad Municipal

Entre las razones que explican estos resultados, la Comuna destacó la puesta en marcha del primer Plan Integral de Seguridad Municipal, que se ejecuta en coordinación con el gobierno bonaerense.

La iniciativa incluyó la inauguración de un Centro de Operaciones Municipal (COM) con tecnología de punta, la ampliación de la flota de patrulleros municipales a un centenar de móviles y la profesionalización de la Guardia Urbana de Prevención (GUP).

También se puso en marcha un sistema integral de videovigilancia con nuevas cámaras, un centro de monitoreo móvil y drones para el control aéreo de zonas de alta complejidad, además de más controles en los accesos al partido y operativos diarios en la vía pública.

Otro dato que destacan desde el municipio es que la Guardia Urbana de Prevención cubre el 39% de las incidencias que recibe el COM, lo que alivia la tarea de la Policía bonaerense. A eso se suma la articulación con el Ministerio de Seguridad provincial, al que la Comuna aporta recursos como móviles, inmuebles y combustible.