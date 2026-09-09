La pregunta de Chiche Gelblung que hizo enojar a Javier Milei: "Desde ese día no me dio más entrevistas"

La carrera de Samuel "Chiche" Gelblung (82) dejó diversas entrevistas y programas interesantes, como por ejemplo, la nota realizada en Casa Rosada en 2024 con el presidente Javier Milei, que dejó momentos tensos por la punzantes preguntas del periodista.

La revelación la realizó Gelblung en el paso por el programa de Pedro Rosemblat, y formó parte de la primera y última entrevista que le hizo a Milei como presidente de la nación en la Casa Rosada, y tras la cual, sostuvo que "no pudo volver a entrevistar al primer mandatario".

Gelblung mantuvo el rigor de la repregunta incómoda, un ejercicio que, según su definición, terminó por dinamitar el diálogo institucional. "No me dio más entrevistas porque yo no era sumiso a las cosas que él decía, yo le discutía las cosas. La última entrevista fue muy tensa, fue muy dura. Me llamó al otro día y me dijo ‘nunca más vamos a hablar'", recordó en la nota con Rosemblat sobre aquel punto de inflexión.

El origen de la ruptura no se debió a cuestiones ideológicas abstractas, sino a la distancia entre la teoría macroeconómica y el termómetro de la calle. Ante la consulta sobre los ejes que encendieron la chispa, Gelblung explicó que la fricción escaló al interpelarlo sobre la realidad de los sectores más vulnerables.

Temas candentes

"Por los jubilados, cuánto cuesta un litro de leche, cuánto cuesta un colectivo. No porque lo tengan que saber, pero te da un poco la idea de las grandes ignorancias que tienen los políticos", indicó el periodista.

En la misma sintonía, al ser consultado sobre el grado de veracidad del líder libertario, el comunicador dejó en claro su escepticismo histórico. "Yo nunca le creí del todo a Milei", sentenció.

Ante la repregunta directa sobre si lo consideraba un mentiroso, reafirmó sin titubeos: "En muchas cosas, creo que sí". Aquella negativa a bajar la guardia y a ceder ante los relatos cerrados selló un final anunciado, ratificando que para él la prioridad periodística siempre estuvo del lado de la incomodidad del poder por sobre lo mediático, y que tras su muerte este miércoles será un legado para muchos.