La primavera arrancó con viento, caída de la temperatura y probabilidad de lluvia en Buenos Aires: ¿Cuándo vuelve el "calorcito"?

Después de un fin de semana con clima agradable, el tiempo cambió en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tras las tormentas y el ingreso de un frente frío. Así, la primavera empezó con una baja de temperatura que se hará sentir durante varias horas.

Para este lunes 21 de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó una mínima de 12 grados y una máxima de 18 para la tarde. La diferencia se hará notar respecto del domingo, cuando la temperatura llegó a los 26 grados.

Además, para esta jornada rige una alerta meteorológica amarilla por fuertes vientos en casi toda la provincia de Buenos Aires y la totalidad de la Ciudad.

Según el SMN, habrá vientos del sector oeste que rotarán al sudoeste, con velocidades de entre 40 y 50 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h. La alerta estará vigente durante la mañana y la tarde de este lunes.

Además del viento, el organismo estatal anticipa posibles lluvias para la tarde, con una probabilidad de entre 10% y 40%. Así, en algunos puntos del AMBA, la primavera podría comenzar "pasada por agua".

Clima para Buenos Aires hoy, lunes 21 de septiembre, con vientos, chances de lluvia y caída de la temperatura (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

Hacia la noche, las lluvias cesarán, aunque el fuerte viento seguirá presente. Para las últimas horas del día, el organismo estima ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Frente a este panorama, poco habitual para una primavera que recién arranca, pero previsible por el cambio de estación, muchos se preguntan cuándo llegará el "buen clima" a Buenos Aires.