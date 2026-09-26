La reacción de la familia del ex Puma Federico Martín Aramburú tras la condena a los asesinos: "Ahora no pueden volver a hacer daño"

Cuatro años después del crimen de Federico Martín Aramburú, los acusados por el asesinato del ex rugbier y exjugador de Los Pumas fueron condenados a 26 y 19 años de cárcel. Tras la decisión del tribunal, la familia del argentino reaccionó con satisfacción.

El primero en hablar con la prensa fue Yann Le Bras, uno de los abogados que representa a la familia. "La reacción es la del apaciguamiento de las familias Hegarty y Aramburú. El castigo está a la altura de la gravedad de los hechos", aseguró.

El letrado también destacó la intensidad de las jornadas de debate. "Hay que considerar que esta audiencia fue de una intensidad muy alta", remarcó.

La decisión se conoció pese a que el tribunal no mantuvo la calificación de asesinato con premeditación para Loïk Le Priol y Romain Bouvier, quienes fueron condenados a 26 y 19 años de prisión, respectivamente.

Según explicó Le Bras, el fallo dejó "decisiones equilibradas" y permitirá que los familiares "cierren este largo capítulo judicial".

A la salida del tribunal, los allegados de Aramburú se abrazaron y se retiraron con gestos de tranquilidad. El medio francés Le Parisien también señaló que la familia se mostró conforme con la resolución, tras un proceso judicial que se extendió durante cuatro años y medio.

El mensaje de la Cecilia, la madre de Federico Martín Aramburú





Cecilia Aramburu también habló tras la sentencia y expresó su alivio al conocer las condenas a Loïk Le Priol y Romain Bouvier, aunque también cuestionó cómo pudieron permanecer en libertad.

"No entiendo cómo personas con semejantes antecedentes pudieron estar en libertad y actuar de esa forma, pero me alivia saber que ahora no pueden volver a hacer daño", declaró en español, según L'Équipe.

Cecilia Aramburú junto a Martín Federico Aramburú (Archivo).

La mujer también aseguró que el juicio le permitió confirmar cómo fueron los hechos y despejar dudas sobre su hijo. "Nos vamos con la certeza de que está claro de que Federico fue víctima de dos criminales, y que Federico no era una persona violenta ni un delincuente", expresó.

Por su parte, Sophie Thonon-Wesfreid, abogada de Cecilia Aramburu, contó que su clienta recibió la decisión con serenidad. "La figura de su hijo aparece con plena claridad", sostuvo ante la prensa francesa.