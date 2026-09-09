La tajante reflexión de Chiche Gelblung sobre el trabajo: "Es una terapia, si no lo hago me enfermo"

Luego de conocida la noticia de la muerte del periodista Samuel "Chiche" Gelblung (82) en la mañana del miércoles por una complicación respiratoria, comenzaron a circular frases, fotos y notas a las que se sometió con el paso del tiempo.

En declaraciones a la prensa, el comunicador había manifestado sus deseos de retomar su trabajo periodístico, tanto en la radio como en la televisión, alegando que era una de sus grandes motivaciones.

"Les tuve que explicar a los médicos que quería salir del sanatorio porque deseaba ir al canal, ya que no lo consideraba un trabajo, sino algo terapéutico", declaró en diálogo con La Nación.

En tanto, allegados de su círculo íntimo habían mencionado que el periodista estaba afectado y "con mucha angustia" porque le habían levantado su programa en Net TV a fines de julio, cuando él estaba internado en el Sanatorio Mater Dei. "Voy peleándola porque aún no puedo caminar, pero estoy bastante bien", comentó en ese mes.

Ilusión de volver al trabajo





Sobre retomar sus actividades a pocos días de haber recibido el alta, expresó: "Trabajar en estas condiciones es parte de mi terapia. Si no puedo trabajar, me enfermo; no puedo evitarlo, aunque lo que me motiva no es solo el trabajo".

"Tengo la cultura del esfuerzo aprendida de mi viejo. No me imagino jubilado; uno tiene la edad de sus proyectos y yo tengo proyectos; sueño con ellos. Quizás no se cumplan, pero los tengo", reflexionó.

" Golpeando las puertas del cielo "





Entre las cosas que lo estimulaban, se encontraba "sentirse pleno y que sus hijos lo vean como un ejemplo de vida", pero tenía un sueño vigente que no llegó a cumplir: "No me quiero morir sin hacer un diario impreso de corte popular que tendría, de movida, 40.000 compradores. Si lo logro, me convierto en un genio. Tengo a la gente para hacerlo, pero no la plata para concretarlo".

Finalmente, Chiche había reconocido que no le teme a la muerte: "No me asusta y no se encuentra entre mis proyectos. Además, con mi trabajo la desafié muchas veces". Durante su internación, recordó que un médico le dilo que "había estado golpeando las puertas del cielo".