La Renga versus Milei por el uso de "Panic Show": enojo por la apropiación política de la canción

El uso de"Panic Show" en las presentaciones públicas de Javier Milei volvió a poner en debate la relación entre música y política. La situación generó un fuerte contrapunto con La Renga y reabrió la discusión sobre el uso de canciones por parte de los dirigentes políticos.

La controversia fue abordada en El Run Run del Espectáculo de Crónica, donde Lío Pecoraro y Fernando Piaggio analizaron las implicancias de que el mandatario utilice la canción en sus actos oficiales.

El tema volvió a generar repercusión a partir de una versión que indicaba que La Renga habría analizado la posibilidad de recurrir a la Justicia. Según comentaron en el programa, el grupo "quería presentar una especie de reclamo judicial para que el Presidente no siga utilizando el tema musical".

Sin embargo, durante la misma emisión señalaron que la banda finalmente no avanzaría con una presentación judicial por temor a posibles represalias que pudieran afectar sus espectáculos.

"Ellos están muy enfadados, están en veredas opuestas a este gobierno, pero no van a hacer ninguna acción legal porque tienen miedo a qué puede llegar a pasar a la brevedad", aseguraron al aire.

Video: el debate por el uso de "Panic Show"





El fuerte rechazo de La Renga

Más allá de las versiones sobre una posible presentación judicial, integrantes de La Renga ya habían expresado públicamente su rechazo al uso de "Panic Show" por parte de Milei.

Las declaraciones fueron realizadas en noviembre de 2025 y retomadas en el informe de "El Run Run". En las imágenes de archivo, el bajista Gabriel "Tete" Iglesias fue contundente al referirse al tema: "Él robó el tema como robó el país".

Durante aquella entrevista, los músicos también señalaron que la canción había sido utilizada sin su autorización y remarcaron su distancia con el Gobierno.

"De ninguna manera, el tema es nuestro, él se lo robó sin autorización... Se está robando todo del país, es una parte más de lo que está robando", manifestaron entonces.

Debate por la controversia entre La Renga y Javier Milei por el uso de "Panic Show".

Respecto de una posible denuncia, habían dicho: "Nosotros hicimos todo lo que legalmente se puede hacer para que no use nuestra canción para llevar a cabo sus ideas, porque lamentablemente estamos muy del otro lado".

El rechazo también quedó expresado durante una presentación de la banda. En un show en vivo incluido en el informe, Gustavo "Chizzo" Nápoli habló ante el público y destacó el aporte de los presentes, en un mensaje que también marcó su postura política.

"Los que laburaron desinteresadamente para esto, esto va para los hospitales. Acá está el pueblo argentino, carajo, poniendo el hombro. Si no fuera por ustedes, ¿qué pasaría? Acá están los verdaderos leones", lanzó en aquel momento.