La Semana de la Alta Costura Argentina desarrollará su cuarta edición en Malba: tendrá a Viva Frida

Buenos Aires se prepara para vivir un septiembre atravesado por la moda, el arte y el diseño textil. La Semana de la Alta Costura Argentina by Elina Costantini desarrollará su cuarta edición en Malba, con una programación que reunirá a destacadas diseñadoras y tendrá como uno de sus grandes acontecimientos a Viva Frida, la exposición de Frida Kahlo que llega por primera vez a Sudamérica de la mano de Elina Costantini, dedicada a la vida, la obra y la construcción de identidad de la artista mujer más importante del siglo XX.

SAC es la primera Semana de la Alta Costura de la Argentina, que nació con el propósito de reivindicar la alta costura de nuestro país, reunir a sus principales referentes y proyectar su talento a nivel internacional. Al mismo tiempo, busca inspirar a nuevas generaciones de diseñadores a transitar un camino de creatividad, oficio y excelencia. SAC integra a la Argentina al circuito de la alta costura mundial, junto a Tokio, Nueva York, París y Milán. Ocho décadas de diseño nacional, desde los años 40 hasta hoy, contadas en un mismo escenario.

A través de sus desfiles y actividades, SAC pone en valor la capacidad creativa de los diseñadores locales y visibiliza a la moda como una expresión cultural y de diseño de arte textil que forma parte de la identidad argentina.

Semana de la Alta Costura 2026

La programación comenzará el lunes 14 de septiembre con Natalia Antolín y la presentación de la colección "Alas y Raíces". El martes 15 será el turno de Camila Romano, que presentará "Entre todo y nada", y de Pía Carregal, con su colección llamada "Morfogénesis". El miércoles 16, la diseñadora mexicana nacida en Coyoacán, Carla Fernández, presentará la retrospectiva de su universo nativo mexicano, que recorre sus más de 25 años de carrera.

Este año, SAC extenderá su propuesta hacia el espacio público. El domingo 20 de septiembre a las 20h, la explanada de Malba será escenario de un gran desfile con entrada libre y gratuita, acercando la alta costura, la moda y el diseño a nuevos públicos.

El lunes 21 de septiembre se realizará una fiesta de cierre con folclore mexicano, música en vivo, tragos y comidas típicas mexicanas en la explanada y el lobby del museo. Esto marcará el final de la cuarta edición de SAC, en el marco del festejo de los 25 años del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires.

Viva Frida, por primera vez en Sudamérica

Organizada por SAC - Semana de la Alta Costura Argentina y el Museo Frida Kahlo de México, bajo la dirección general de Elina Costantini, Viva Frida reúne una destacada selección de objetos personales de la artista en diálogo con pinturas, fotografías y documentos, proponiendo una mirada íntima y, al mismo tiempo, amplia sobre su universo creativo.

La exposición está curada por la Dra. Circe Henestrosa e incorpora dos destacadas colecciones privadas -la Colección Gannit Ankori y una colección privada de fotografías-. Viva Frida reúne más de 300 objetos y piezas originales vinculados a Frida Kahlo: vestimentas, accesorios, aparatos ortopédicos, fotografías, cartas, material de archivo, litografías y pinturas pertenecientes a las colecciones de Eduardo y Elina Costantini. Un conjunto excepcional de objetos auténticos que permite acercarse de manera directa e íntima al universo de la artista y comprender cómo Frida construyó su propia imagen como un poderoso lenguaje de expresión, en el que convergen arte, identidad, política, género, cuerpo y discapacidad.

La inauguración tendrá lugar el sábado 19 de septiembre a las 19 h, con entrada libre y gratuita, y podrá visitarse desde el 20 de septiembre de 2026 hasta el 15 de marzo de 2027.

Vestirse como forma de expresión

Uno de los ejes centrales de Viva Frida es la relación entre indumentaria, identidad y autorrepresentación.

Las elecciones de vestuario de Kahlo no fueron meramente estéticas. Su adopción de la vestimenta tehuana, vinculada a la cultura de Oaxaca, funcionó como una declaración cultural y política y como una herramienta para construir una identidad propia.

Al mismo tiempo, la indumentaria le permitió negociar, transformar y, en ocasiones, ocultar el impacto físico de sus condiciones médicas. El vestido se convirtió así en armadura, símbolo y lenguaje. La exposición sitúa además a Kahlo dentro de contextos culturales e históricos más amplios mediante fotografías, material audiovisual y objetos que dan cuenta de su relación con la herencia mexicana, la modernidad y las redes artísticas internacionales.

Viva Frida propone así una relectura de Kahlo no solamente como pintora, sino como una creadora que comprendió profundamente el poder de la autoconstrucción y de la imagen personal.

Es en este territorio donde Viva Frida y la Semana de la Alta Costura encuentran un punto de diálogo: la moda entendida no solo como indumentaria, sino como lenguaje, identidad y expresión cultural.

En septiembre, Malba será el escenario de ese encuentro: la alta costura argentina contemporánea y el universo de una artista que convirtió su propia imagen en parte inseparable de su obra. Una programación que celebra la creatividad, el diseño y la capacidad de construir identidad a través de aquello que vestimos y mostramos al mundo.

Agenda

Semana de la Alta Costura Argentina 2026

- Lunes 14 de septiembre - 20:00h

Desfile de Natalia Antolín

- Martes 15 de septiembre - 18:30h

Desfile de Camila Romano

- Martes 15 de septiembre - 20:00h

Desfile de Pía Carregal

- Miércoles 16 de septiembre - 20:00h

Desfile de Carla Fernández

- Domingo 20 de septiembre - 19:30h

Desfile en la explanada

Entrada libre y gratuita

- Lunes 21 de septiembre - 19:00h

Fiesta de cierre con música folklórica mexicana en la explanada

Entrada libre y gratuita

- Lunes 21 de septiembre - 22:00h

Proyección de la película Frida, Naturaleza viva de Paul Leduc

Viva Frida

- Sábado 19 de septiembre - 19:00h

Inauguración

Entrada libre y gratuita

La exposición se realizará del 20 de septiembre de 2026 al 15 de marzo de 2027.