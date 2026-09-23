La suba de los alimentos en septiembre frenaría la desaceleración de la inflación

Los incrementos en los precios de los alimentos durante septiembre amenazan con frenar la desaceleración de la inflación y el aumento en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) rondaría el 2% este mes, tras marcar un 1,7% en agosto en lo que fue el menor dato mensual en 14 meses.

Así lo reflejan los relevamientos de las consultoras privadas realizados durante la tercera semana de septiembre. La suba en el IPC estaría impulsada por los precios de alimentos y bebidas.

Proyecciones

Según la consultora Analytica, la tercera semana del mes presentó un alza del 0,7% en el rubro de alimentos y acumula un promedio del 2,7% en las últimas cuatro semanas. Proyecta, además, que el IPC general alcanzará el 2% en septiembre.

Dentro del rubro, las mayores subas promedio de cuatro semanas se observaron en verduras (12,6%) y frutas (4,3%).

En tanto, la consultora LCG registró un avance semanal del 0,6% en alimentos y bebidas, promediando un 1,8% en las últimas cuatro semanas.

En este caso, el incremento semanal fue impulsado por verduras (2,3%), carne (1,1%), bebidas (0,8%) y panificados (0,7%).

La consultora Eco Go, por su parte, consideró que otro factor que incidirá en la inflación del mes es la suba de los servicios. Al respecto, indicó que en septiembre "el IPC contará con un menor aporte desinflacionario de los estacionales y enfrentará nuevos ajustes de tarifas", puntualizando que las principales subas se dan en trenes metropolitanos (8%), electricidad (4,2%), colectivos (4,1%) y gas (1,4%).

En este marco, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) señaló que en promedio, las consultoras estiman un IPC de 1,8% para septiembre, 1,7% para octubre, 1,6% para noviembre y 1,8% para diciembre.