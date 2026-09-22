La técnica casera del algodón que hace crecer nuevas plantas de romero

El romero es una de las plantas aromáticas más elegidas para tener en casa. Se adapta bien a jardines, balcones y macetas, exige pocos cuidados y se puede multiplicar a partir de una planta que ya se tiene, sin necesidad de comprar semillas ni productos especiales.

Entre los métodos más utilizados para lograrlo aparece uno que combina una ramita sana con un elemento tan simple como el algodón húmedo. La técnica ganó popularidad entre quienes buscan aprovechar al máximo esta planta y evitar gastos innecesarios en el vivero.

Cómo hacer el truco casero paso a paso

El primer paso consiste en elegir una ramita sana y firme, preferentemente joven, de entre 10 y 15 centímetros de largo. Es importante evitar las ramas demasiado viejas y descartar aquellas que presenten hojas amarillas, manchas o cualquier signo de deterioro.

Después hay que hacer un corte limpio en la parte inferior del tallo. Se retiran las hojas de la zona más cercana a la base y se dejan únicamente las de la parte superior. De esta forma, queda libre el sector del tallo donde más adelante comenzarán a desarrollarse las raíces.

El romero es una de las plantas aromáticas más elegidas para tener en casa.

El siguiente paso es tomar un pequeño trozo de algodón, humedecerlo con agua y colocarlo alrededor de la base de la ramita, cubriendo justamente la zona donde se quitaron las hojas.

Durante los días siguientes conviene revisar que el algodón mantenga la humedad. Si se seca, alcanza con agregar unas gotas de agua. Cuando aparecen las primeras raíces, llega el momento de trasladar la ramita a una maceta con tierra liviana y buen drenaje.

Para qué sirve colocar algodón húmedo en la base

El objetivo del algodón húmedo es mantener hidratada la base de la ramita mientras esta desarrolla su propio sistema de raíces. Al estar separada de la planta madre, todavía no puede absorber agua por sí sola, y conservar la humedad en ese punto ayuda a evitar que se seque durante el proceso.

Esto no significa que el algodón deba estar empapado en todo momento. El exceso de agua también representa un riesgo, ya que puede generar problemas y perjudicar el desarrollo de la nueva planta de romero.