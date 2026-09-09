La última entrevista que hizo Chiche Gelblung en Crónica

Tras conocerse la triste noticia del fallecimiento de Samuel "Chiche" Gelblung a sus 82 años, la historia de la televisión y el periodismo argentino repasa su inmenso legado. Fiel a su vocación inagotable, el histórico conductor se mantuvo frente a las cámaras y los micrófonos hasta el final.

Su última entrevista, emitida el domingo 6 de septiembre en la pantalla de Crónica TV, fue un profundo y atrapante diálogo con el actor Luis Machín, quien recientemente interpretó al cuádruple femicida Ricardo Barreda en una película que es furor en una plataforma de streaming.

Durante la charla, marcada por el inconfundible estilo incisivo de Chiche y su experiencia sobre el caso, repasaron la oscura psicología del odontólogo de La Plata, los detalles del rodaje y el impacto de revivir uno de los crímenes más atroces de la historia criminal argentina.

Chiche Gelblung entrevistó a Luis Machín por el fenómeno de la película del femicida Barreda.

Chiche apeló a su vasta experiencia y recordó sus propios encuentros cara a cara con el múltiple homicida, aprovechando para elogiar la magistral interpretación de Machín.

"Yo lo entrevisté muchas veces, es el tipo más siniestro que recibí y vos lo hiciste perfecto, metés miedo", le expresó Chiche al actor, y confesó un detalle escalofriante de su enorme trayectoria: "Estando con Barrera, es el único entrevistado con el que sentí miedo".

Además, recordó que el asesino nunca demostró culpa por la masacre de 1992: "Estaba orgulloso de lo que hizo". "Yo le pregunté en una oportunidad. Entiendo lo de tu suegra, entiendo lo de tu mujer, no entiendo lo de tus hijas. ¿Si tuvieras la posibilidad de hacerlo de nuevo, lo harías? Él dijo que sí", reveló Gelblung.

Por su parte, Machín explicó cómo fue adentrarse en esa mente criminal: "Para mí lo más importante fue poder leer entre líneas lo que yo veía de esa configuración psicológica compleja". Ante esto, Gelblung sentenció con su característico nivel de exigencia: "Yo te creí como asesino, te juro, mirá que te conozco".

El prestigioso actor reveló de qué manera el rodaje impactó en su inconsciente tras meses de grabaciones en Uruguay. "Soñé una noche, soñé que lo mataba a él con la misma escopeta con la que él mató a la familia, digo, para mí fue como una especie de sentimiento de desprenderme", relató.

Tanto Chiche como el entrevistado se tomaron el tiempo de destacar la obra dirigida por Daniela Goggi y el foco sobre las cuatro víctimas de Barreda: su esposa Gladys McDonald, su suegra Elena Arreche y sus hijas Cecilia y Adriana.

La producción intenta desarmar la figura "idolatrada" que una parte de la sociedad supo construir alrededor del asesino. Sin embargo, Machín lamentó que Barreda todavía cuenta con "muchos seguidores en las redes sociales".

Cabe recordar que la producción cuenta con actuaciones de Mercedes Morán, Carla Peterson, Maite Lanata y Margarita Paéz.

El diálogo quedará grabado en la historia televisiva como el último gran reportaje de Chiche Gelblung en su emblemático ciclo de los domingos en Crónica TV, revalidando hasta el último instante su instinto periodístico, su capacidad para leer la psicología humana y su innegable peso como uno de los máximos referentes de los medios.