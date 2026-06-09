La UTA amenazó con un paro de colectivos: cuándo podría ser la medida de fuerza

El sistema de transporte público volvió a ingresar en una zona de máxima tensión luego de que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) elevara una advertencia al Gobierno de Javier Milei y dejara abierta la posibilidad de un nuevo paro de colectivos en el AMBA si no surgen avances concretos en la negociación salarial que mantiene con las empresas del sector.

La señal de alarma fue formalizada mediante una nota enviada al Ministerio de Economía. En el documento, el gremio encabezado por Roberto Fernández reclamó la intervención directa del ministro Luis Caputo para destrabar una discusión paritaria que considera estancada y que, según denuncia, afecta de manera creciente a los trabajadores.

En la presentación, la organización sindical solicitó que el funcionario nacional "trate, evalúe y resuelva las cuestiones pendientes" vinculadas al conflicto. Además, advirtió que la falta de definiciones podría generar un escenario cada vez más complejo, al sostener que "la paz social peligra".

El enfrentamiento expone las diferencias existentes entre los distintos actores involucrados.

Desde el Ejecutivo nacional defienden el esquema vigente de subsidios y tarifas, argumentando que busca asegurar un uso más eficiente de los recursos estatales y otorgar previsibilidad al funcionamiento del transporte público.

Las empresas, en cambio, vienen señalando desde hace tiempo que atraviesan dificultades para afrontar sus costos operativos. Según afirman, los ingresos actuales resultan insuficientes para absorber incrementos salariales como los que reclama el sindicato.

La UTA, por su parte, insiste en la necesidad de alcanzar una solución inmediata que garantice una mejora en los ingresos de los choferes. El gremio considera indispensable obtener definiciones concretas antes de que el malestar entre los trabajadores se profundice y derive en una medida de fuerza de gran alcance.

El paro de colectivos no tiene fecha, pero la advertencia está vigente.

Con la advertencia ya presentada ante el Palacio de Hacienda, el sindicato dejó en claro que el margen para encontrar una salida negociada comienza a reducirse. Sin embargo, por el momento no existe una fecha determinada para un eventual paro.

De esta manera, la posibilidad de una huelga permanece latente. La organización sindical se declaró en estado de alerta y condicionó cualquier decisión futura a la respuesta que adopte el Gobierno nacional.