La visita al mecánico cuesta cada vez más y los dueños de vehículos posponen arreglos

¿El servicio del coche puede esperar? ¿Se estira un poco más? Que aguante. Es lo que suelen preguntarse e incluso decidir los dueños de autos y demás vehículos antes de recurrir al mecánico por diferentes razones, principalmente económicas, aún sabiendo que ponen en riesgo al rodado y que el daño y el costo correspondiente puede ser mayor.

Si bien suelen tener movimiento diario, en los talleres reconocen que la demanda bajó o al menos el ingreso ya no es rentable como en tiempos pasados. "La actividad está muy tranquila, y no hay tanto movimiento", afirmó Axel Maraslian, dueño de "Escapes Elías", en el barrio porteño de Flores, quien reconoció: "La gente hace el servicio, pero no en tiempo y forma como antes. Si la VTV no les dice que cambien lo básico, no lo hacen".

En coincidencia, Juan Manuel Messina del "Lubricentro Ruta", de la localidad bonaerense de Lomas del Mirador, detalló que los clientes "estiran los mantenimientos" e "incluso se pasan bastante de fecha", y agregó: "En cuanto a los presupuestos buscan buena calidad pero a un precio accesible. Lo mismo pasa con las cubiertas, muchos prefieren las chinas porque son más baratas".

La gente está yendo menos al mecánico para hacer arreglos o mantenimientos preventivos.

Al respecto, Maraslian remarcó: "Prefieren usar la plata para otra cosa. Se pasan un poquito, de 1.000 a 10.000 kilómetros y lo peor es que saben que corren un peligro. Pero destinan el dinero para comer o para las necesidades del nene". No obstante, el mecánico admitió: "Una vez que cuentan con el billete, vienen y por suerte no se quejan del precio. Hoy consultan en lugares diferentes, en varios, el costo. Por eso cuando acuden a nosotros, lo hacen predispuestos a pagar, y al mismo tiempo, uno tiene que ser medido con el precio porque sino se van inmediatamente". Para ello, en algunos talleres se ofrecen cuotas de pago con tarjeta de crédito o promociones, en afán de atraer a quienes ya entran en las necesidad de realizarle un servicio o reparación a su auto.

Las personas "cuidan el mango" y "estiran" más las visitas al mecánico.

Juan Caccavo, dueño de "Il Mono Alineación", de la localidad bonaerense de San Justo, aseguró: "Si llegan a los 45.000, 50.000 kilómetros, lo tienen que hacer, y les conviene cambiar todo. No hacer una parte sí y otra no. Es lo que recomendamos nosotros. Por ejemplo para un Peugeot 208, motor 1.6, entre mano de obra y repuestos tenés un valor de un millón de pesos, o 900.000 pesos". A su vez, reflejó: "La alineación se hace cada año o 10.000 kilómetros y ronda los 100.000 pesos".

Por esta razón, Juan dejó en claro que "rinde mucho menos el dinero que ingresa, porque aumentan los servicios y un montón de cosas más" y admitió que "si bien trabajo hay, está difícil". En tanto, Messina precisó que "aunque hay actividad, bajó la cantidad de servicios en comparación a otros años".

En definitiva, la reparación o la mejora de determinados aspectos y del funcionamiento del vehículo continúa siendo motivo o razón de concurrencia a los talleres, pero no ya con el apuro, la urgencia y la demanda de años anteriores, y sin caer en el apremio y la preocupación de arriesgar o poner en peligro a su auto. "Uno trata de concientizar y explicarle al cliente que el mantenimiento preventivo es mucho más económico, que no hacerlo, porque el riesgo es que genere roturas y el gasto es mucho más grande", aclaró Juan Manuel.