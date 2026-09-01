La visita del Papa León XIV en Argentina: estos son los lugares que recorrera

La organización de la visita del Papa León XIV en Argentina tuvo un avance clave en las últimas horas, luego de que confirmaran algunos de los lugares que visitará la figura máxima de la Iglesia Católica entre el 8 y el 11 de noviembre.

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, detalló que la primera visita que hará el Papa cuando esté en la provincia de Buenos Aires será al Cottolengo Don Orione ubicado en la localidad de Claypole, un hogar de asistencia social que depende de la Iglesia y asiste a personas con discapacidad. Esta recorrida está prevista para el lunes 9 de noviembre a la mañana.

El Papa llegará a Argentina el 8 de noviembre.

Durante la jornada del martes, en el segundo día de la recorrida, está previsto que viaje a la ciudad de Córdoba, donde se reunirá con comunidades religiosas locales y regresará en el mismo día.

A lo largo de la tercera jornada, aseguraron que visitará la cárcel de Devoto debido a que el Papa Francisco le hablaba muy seguido sobre las unidades carcelarias y la situación que atravesaban las personas en situación de calle; además, que ha recorrido estos establecimientos en Guinea Ecuatorial y Barcelona. Luego de esta visita, recorrerá la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Otra de las acciones protocolares que realizaría el Papa León XIV en su viaje a Argentina sería una reunión en Casa Rosada junto al presidente Javier Milei, al tratarse de dos jefes de Estado y una visita oficial.

Una reunión "austera" con jóvenes

El Monumento a los Españoles, ubicado en la intersección de Avenida del Libertador y Avenida Sarmiento en el barrio de Palermo, fue el lugar elegido para celebrar la misa central de Buenos Aires y realizar un encuentro con los jóvenes.

Esta decisión está vinculada a dar "un mensaje claro de austeridad" porque evitaría tener que montar otro escenario y un gasto significativo en la estructura, las pantallas y el sonido. Los gastos de la organización estarán a cargo del Gobierno Nacional y el Ejecutivo porteño.

La organización de la visita del Papa a Argentina buscará que no haya aforos reducidos en los eventos.

Por otro lado, descartaron realizar los eventos en estadios de fútbol, tras un ofrecimiento de River, para evitar que en los encuentros haya aforos reducidos porque la intención es que "nadie se quede afuera".

Además, según lo expuesto por García Cuerva, está previsto que encabece un encuentro ecuménico en el Palacio San Martín y que lleve adelante un homenaje al prócer libertador de América en la Plaza San Martín.



